Cameroun: Domaines - L'Etat a délivré 183 000 titres fonciers

Toutefois, l'Etat sera plus rigoureux dans l'affectation des terrains aux projets. « Pour déclarer un projet d'utilité publique et lui donner du terrain, il faut que ce projet soit mature ; c'est-à-dire qu'il soit viable, capable d'impacter réellement sur la vie des populations, qu'il y ait des financements disponibles ou au moins un processus de mobilisation mature, et la prise en charge des commissions qui travailleront ».

Les investisseurs comptent évidemment parmi les bénéficiaires. En effet, l'administration foncière conduit le projet d'appui à la modernisation foncière et de l'amélioration du climat des affaires. A ce jour, l'Etat a déjà constitué des réserves foncières chiffrées à 3 569 570 hectares sur le territoire national. Ces espaces sont affectés à des secteurs économiques. Ils serviront notamment à l'agro-industrie, la construction des logements sociaux et aux lotissements domaniaux, selon la ministre. Elle a ajouté qu'environ 3,5 millions d'hectares sont également en cours de sécurisation.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.