Cameroun: "Wirba is back"

Ceux qui sont à la prison de Kondengui ne devaient jamais y être. Si l'emprisonnement est le prix à payer pour avoir parlé au nom de la population, je suis prêt pour cela. Je n'ai eu aucune garantie pour revenir. Vous devez savoir qu'on ne donne pas de garantie dans un pays comme le nôtre. J'ai pris le temps de réfléchir et j'ai réalisé que le peuple avait besoin de moi. Je suis donc là pour défendre ses intérêts. Wirba is back.

Bien sûr que j'ai répondu à la lettre du président de l'Assemblée nationale. Je lui ai fait parvenir mon mandat d'arrêt en lui demandant comment il espérait que je sois présent à l'Assemblée nationale quand il n'est pas capable de me protéger. J'ai les copies de ces lettres avec moi. Dans les jours à venir, je donnerai un point de presse au cours duquel j'expliquerai aux hommes de médias et à tous les Camerounais ce qui se passe réellement.

J'ai ce mandat entre les mains. Dans ma lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, je faisais justement part de l'importance de me retirer un tant soit peu, afin de réfléchir sur un certain nombre de points. Ma conclusion après ce retrait momentané est que les populations Western Cameroon ont besoin de moi pour parler en leur nom. Après avoir découvert au début de cette union que les populations étaient en fuite permanente. Il était donc important que quelqu'un puisse arrêter ces poursuites à l'endroit de la population. J'ai donc pris la ferme résolution de revenir la défendre. L'oppression ne peut devenir un droit parce qu'un nombre important de personnes y tirent des bénéfices. Ce n'est pas normal.

Je suis de retour pour continuer le combat que mènent les populations du Western Cameroon depuis quelques années. Rien ne nous a arrêtés. Je pense que tout pays qui voudrait construire son futur doit connaitre son passé. Le passé dans notre contexte est que nous étions deux peuples différents. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. Si nos frères des zones francophones ont choisi de nous coloniser, nous avons le droit de dire non. C'est notre droit. Nous ne quémandons pas. Les choses ne peuvent pas fonctionner de cette manière. Quelqu'un doit se lever et se dresser contre cet état de choses. Je suis revenu continuer où je me suis arrêté.

