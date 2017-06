Cameroun: Orange, MTN, Camtel et Nexttel en guerre contre le trafic international frauduleux des communications électroniques

Les quatre opérateurs de téléphonie mobile ont pour cela, paraphé un protocole d'accord avec l'Agence de régulation des télécommunications (Art), hier 22 juin 2017 à Yaoundé.

Le By-pass c'est quoi ? « Il arrive parfois que lorsqu'on reçoit un appel de l'étranger, un numéro camerounais s'affiche. Ces appels sont des appels acheminés par internet ou tout autre moyen, via un système appelé Simbox. Le By-pass téléphonique consiste donc à faire transiter des appels internationaux via un réseau local avant d'atteindre le destinataire final », peut-on lire dans le dossier de presse conçu par l'Art hier jeudi, à l'occasion de la signature du protocole d'accord entre les opérateurs de téléphonie mobile, dont Orange Cameroun, avec le régulateur du secteur des télécoms.

« En d'autres termes, des appels téléphoniques peuvent être terminés au Cameroun sans passer par les réseaux internationaux de Camtel, Mtn, Orange ou Viettel qui sont les opérateurs officiels. L'objectif étant de faire de l'argent en assimilant ces appels internationaux entrants au trafic téléphonique local et, profitant du fait que le tarif local est inférieur au tarif du régime international », renseigne plus loin le document référé plus haut. Plus exactement, à en croire la présentation faite à l'occasion par les services techniques de l'Art, il existe deux types de By-pass : le By-pass On-Net ou Simbox en réseau, et le By-pass Off-Net, ou Simbox hors réseau, lequel précise-t-on, impacte le réseau de l'opérateur tiers. Ce dernier type, a laissé entendre l'expert de l'Art, est celui qui, est l'objet de la bataille coalisée des quatre opérateurs des télécoms.

Pour Philémon Zo'o Zame le directeur général (Dg) de l'Art, le protocole d'accord signé, vise essentiellement la coordination des efforts dans la lutte contre le phénomène des Simbox. Le représentant d'Elisabeth Medou Badang la Dg d'Orange Cameroun qui s'est félicité de ce protocole d'accord signé avec l'Art, a indiqué que le phénomène de Simbox, cause des pertes de milliards FCFA chaque année aux opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. « Nous nous sommes mis d'accord avec les autres opérateurs pour, mettre hors d'état de nuire, les adeptes de cette pratique nocive que nous allons désormais détecter en temps réel, et suspendre leurs numéros avec les outils sophistiqués dont nous disposons », a-t-il averti.

Avec la signature de ce protocole d'accord à laquelle il faut ajouter le projet de mise en place d'un comité technique chargé de proposer des mesures destinées à l'amélioration du cadre réglementaire de lutte contre le By-pas, et vu le lourd arsenal de matériel technique ultra moderne acquis par Orange, Mtn, Camtel et Nexttel, la fin du fléau du Simbox, n'est plus qu'une question de maigres jours.