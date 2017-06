Madagascar: Visite de Claudine Razaimamonjy à Manjakandriana - Nouvelle mise en scène

Quelles que soit les excuses que pourraient avancer le Ministère de la Justice, cette nouvelle mascarade ne fera qu'attiser les soupçons et provoquer des polémiques.

Un faux bond monumental. Ayant prévu d'amener des journalistes à Manjakandriana pour confirmer la présence physique de la Conseillère spéciale du président de la République Claudine Razaimamonjy dans la prison de cette localité, le Ministère de la Justice s'est finalement rétracté. Pourtant la veille (ndlr : mercredi), un responsable au niveau du Service de la Communication dudit Ministère a appelé plusieurs organes de presse pour ce rendez-vous.

A 8h tapante, heure annoncée pour le départ, les membres de la presse, enthousiasmés par l'importance de l'information, ne serait-ce que pour constater de visu les conditions de détention de la patronne de l'hôtel « A&C » et pour tenter d'obtenir quelques photos de la célèbre prisonnière, étaient présents devant le magasin Shoprite Ampasanimalo. Toutefois, le programme ne s'est pas déroulé comme ce qui a été prévu. Les journalistes ont d'abord été priés de se rendre au Ministère de la Justice à Faravohitra, « pour discuter avec les responsables à propos des consignes », a-t-on expliqué.

Grande fut la surprise lorsqu'à leur arrivée à Faravohitra, toutes les personnes présentes sur place, y compris le Secrétaire général du Ministère de la Justice ont affirmé ne pas être au courant de l'existence d'un programme de descente dans la prison de Manjakandriana. A noter que le ministre Charles Andriamiseza est encore à Toliara après avoir assisté au Conseil des ministres décentralisé qui s'est déroulé dans cette ville mercredi dernier.

« Manipulation ». La question est donc de savoir qui a ordonné à l'équipe du service la communication du Ministère de la Justice de contacter la presse pour ce voyage à Manjakandriana. La décision a certainement été prise en haut lieu et le responsable qui a appelé les journalistes n'a fait que suivre les ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Très remontés contre cette « irresponsabilité », les journalistes ont quitté Faravohitra après deux heures et demie d'attente, ou enfin presque. L'on a cependant appris qu'une délégation composée de représentants du Ministère de la Justice et une poignée de journalistes a quitté Faravohitra vers 11h30 pour se rendre à Manjakandriana.

Au total, six journalistes étaient du voyage. Le va-et-vient et les déclarations faites depuis 8h du matin n'étaient donc qu'une manœuvre dilatoire visant à écarter certains organes de presse qui pourraient refuser de cautionner cette nouvelle mise en scène, et qui risqueraient de compromettre cette « campagne de manipulation ». D'autant plus que d'après un confrère qui faisait partie de la délégation, tous les journalistes étaient priés d'éteindre leurs téléphones.

Par ailleurs, il était formellement interdit de prendre des photos. Les membres de la presse ont donc fait une cinquantaine de kilomètres juste pour voir Claudine Razaimamonjy pendant quelques minutes, sans pouvoir poser des questions ni prendre des photos. En tout cas, quelles que soit les excuses que pourraient avancer le Ministère de la Justice, cette nouvelle mascarade ne fera qu'attiser les soupçons et provoquer des polémiques autour de l'affaire Claudine Razaimamonjy. Une descente sans exclusion aurait servi à éclaircir l'opinion.