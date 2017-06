Madagascar: Tia m'teuf - L'évènement pendant lequel tradition flirte avec modernité !

Gasy Mihanta assurera la partie « gasigasy » du « Tia m'teuf » qui se tiendra au Kianjan'ny kanto Mahamasina ce 25 juin

Avancer, sans pour autant oublier ses racines ! C'est ce qui résume en une phrase l'évènement qu'organise Tatou event à l'occasion de la fête nationale. Une manifestation inédite pendant laquelle tout le monde trouvera son compte, des plus petits aux plus grands.

Le 25 juin au Kianjan'ny kanto Mahamasina, Tatou event organise « Tia m'teuf », un évènement qui mettra en scène des artistes, des acteurs de théâtre,... mais pas seulement. « Il y aura un atelier dédié aux enfants. On les initiera au recyclage et au coloriage. On va également leur apprendre des jeux et danses typiques malgaches, entre autres le tsikonina ou encore le katro. Et pendant que les enfants s'amusent, les mamans pourront également prendre du bon temps en participant à l'atelier maquillage conçu spécialement pour elles », explique Tatou Raparivo du comité d'organisation.

Princesses Disney et feu de camp. En début d'après-midi, le Kianjan'ny kanto sera plongé dans le monde merveilleux des princesses Disney, avec bien sûr, de jolies et longues robes, comme dans les films. « On jouera une comédie musicale mettant en scène les stars de Disney », selon les explications. Après le coucher du soleil, on procèdera au lancement de vœux. En quoi cela consiste ? « Tous ceux qui seront présents pourront écrire un vœu. On les attachera à des ballons led qui seront lâchés en plein ciel ». A la tombée de la nuit, les artistes prendront le relais : Ny toky, Mélanie, Meizah, Tann Faya, Johane, Oashna Tess, Shanitah sans oublier Gasy Mihanta pour la touche gasigasy. Ceux qui sont plus ambiance feu de camp ne seront pas déçus car il va y en avoir un.