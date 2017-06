Madagascar: Attaque déjouée à Anosibe - Cinq bandits arrêtés pour tentative de vol à mains armées

Sitôt alertés, des éléments du SAG et de la brigade criminelle sont descendus sur le lieu pour surprendre les suspects. Trois individus dénommés respectivement Tovo, Herman, et Tojo ont été arrêtés sur bord de la route pas loin de l'endroit indiqué par l'informateur de la police. Poursuivant la traque, la police est tombée sur la maison des proches parents de l'un des bandits appelé Fetra ou Bôlô. La perquisition du lieu a permis d'arrêter trois femmes dont la propriétaire de la maison et de saisir des objets suspects (ordinateur portable, onduleur, lecteur, convertisseur, deux télévisions, rice cooker, subwoofer). Sept pare-brises d'automobile ont été également découverts dans un enclos à bœufs et dans la toiture de la maison.

Le 19 juin, le Service antigang de la Police nationale (SAG) a reçu un renseignement informant l'existence d'une horde des bandits tenant une réunion en vue de commettre une attaque dans le quartier. Dirigés par Gena et ses amis, ces bandits sont connus dans les vols à mains armées et cambriolages avec violence. Le renseignement ajoute que ces bandits disposent des armes qui sont dissimulées dans un enclos à bœuf dans le quartier.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.