Madagascar: La nuit des arts sino-malagasy - Les artistes Chinois enchantent le public

La nuit des arts sinomalagasy qui s'est tenue au CCI Ivato le mercredi 21 juin dernier a été un véritable spectacle et un voyage au cœur de la civilisation chinoise.

19h30 mercredi soir au CCI Ivato, la grande salle laisse place aux artistes chinois venus raconter la civilisation chinoise en musique et en danse. Une remise de fanion, la présence de l'ambassadeur de Chine à Madagascar qui parraine l'événement, et place au spectacle. Les différentes tenues arborées par les artistes sont un véritable délice pour les yeux. Des couleurs, des matières, des designs, une vraie scénographie, la tenue du paon est un spectacle en elle-même !

La Chine est grande, et est riche de plusieurs millénaires de civilisation. Une sagesse qui se transmet par la grâce et la beauté des mouvements, une musique folklorique et une démonstration des instruments de musiques traditionnels de la Chine. Les musiciens qui ont participé à cette soirée ont bluffé l'assistance. Et puis, il y eut cette performance hors du commun où en une seconde, l'artiste change de visage. Un transformisme qui a été acclamée par tous !

Rakoto Frah Junior. Durant la soirée, le public a pu découvrir le folklore chinois. Les artistes ont transporté l'assistance dans plusieurs époques et contrées de la Chine, à travers l'art. Et qui d'autre maîtrise la grâce et la rigueur que les Chinois. Comme invité spécial, la scène a accueilli le groupe Rakoto Frah Junior, dignes fils du paternel devenu une vraie légende musicale et folklorique du pays. Le groupe Rakoto Frah Junior n'a pas démérité et a proposé plusieurs chansons, du folklore malgache qui fait vibrer l'instinct patriote, surtout en cette veille de la fête nationale !