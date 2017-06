Madagascar: Foire Fouille - Succès de la première journée

Avec Foire'Fouille, les offres de Smarwatches DZ 09 et d'Action Caméra ont même connu une nette baisse des prix. « Nos produits sont de bonne qualité, mais comme nous en proposons beaucoup et qu'on a du coup, une économie d'échelle, on peut se permettre de pratiquer un prix très réduit » explique un responsable de Sourc'In qui, avec le système de vente par pack offre, pratiquement d'une manière gratuite les accessoires comme l'écouteur Bluetooth du Smartwatch ou encore la micro SD S 10 d'une capacité de 16 Go de l'action caméra.

Pack . Mais une fois de plus, la vedette de la Foire'Fouille est l'offre proposée par la société chinoise Sourc'In dans son stand N° A 37. Faut-il en effet que cette société chinoise a choisi de lancer la technologie de qualité, mais bon marché de la Chine, durant les dernières manifestations commerciales comme la FIM et Enjoy.

L'événement commercial de la veille des fêtes de l'indépendance est sans conteste la Foire'Fouille qui a débuté hier au Village de la Francophonie sur la Route Digue. Une première journée qui a connu un réel succès puisque la foule était venue en masse, pour cette manifestation qui donne l'opportunité aux consommateurs de bien faire les achats avant les fêtes. Tous les secteurs d'activité y sont présentés. L'habillement, la décoration, les meubles, le cosmétique, l'alimentaire, la cuisine, et bien évidemment les jouets pour enfants. Bref, la Foire'Fouille est bel et bien l'endroit par excellence pour faire les achats pour les fêtes.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.