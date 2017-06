Madagascar: Toliara - Journée marathon du président

Hery Rajaonarimampianina a procédé à une série d'inaugurations, avant-hier, à Toliara.

« Prenez soin des infrastructures que le gouvernement met à votre disposition », a dit le président Hery Rajaonarimampianina, à Anketa, avant-hier, pendant l'inauguration de la RN9 reliant le nord de Toliara jusqu'à 107 km (financement BAD), en même temps que les 5km réhabilitées en ville (Pic2). Il a ajouté qu'un projet est déjà en cours de réalisation concernant la route reliant Befandriana-Manja jusqu'à Morondava grâce à la BAD. Un autre fonds sera alloué pour la RN10 reliant Toliara à Taolagnaro (Fort Dauphin). Pour faciliter la réinsertion des jeunes sur le marché du travail, la Direction Régionale de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a obtenu 200 000 000 ariary du projet présidentiel pour la construction d'un nouveau bâtiment conservant la banque de données pour diriger la connexion des jeunes vers l'employeur. Soit, une journée marathon du président.

Ressources. Par la suite, le Président procéda à l'inauguration de l'extension de la Mairie pour assurer une fluidité et améliorer le service qui entame l'informatisation de l'Etat-Civil. Continuant sur la même avenue, il a inauguré le guichet unique de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, qui a coûté 83 millions d'ariary de Pic2. Ce guichet permet à toute nouvelle entreprise à devenir fonctionnelle en un jour. La CCI abrite un Centre de Ressources et travaille avec l'EDBM pour informer d'éventuels investisseurs. Le marathon du Président continua jusqu'au port qui va connaître une modernisation au goût du business grâce à un PPP de 100 millions d'euros d'investissement avec Sea Logistic, qui accorde une redevance de concession durant 30 ans. Enfin ce fut l'inauguration du Bazar Filongoa au bord de la mer, pour tous les marchands déplacés par les constructions de routes. Pour terminer le Président Rajaonarimampianina a distribué 21 motos (Pic2) au 21 communes rurales de la Région Sud-Ouest, leur permettant de collecter les impôts.

Grenier. La veille, Rajaonarimampianina était à Samangoky pour encourager les paysans de la région en réhabilitant et en construisant des infrastructures pour l'irrigation des champs car c'est le grenier à riz de la région Sud-Ouest (BAD). En regagnant Toliara, il s'est arrêté à Tsianisiha, PK 58, pour respecter le projet d'Aménagement d'Infrastructures routières (PAIR) en fournissant des matériels agricoles pour l'association des femmes d'un montant de 36 millions Ar de FAD. Pour terminer la journée du lundi, le PRM a inauguré le balisage lumineux de l'aéroport pour des atterrissages nocturnes et des voitures de pompiers pour que l'ADEMA gagne une certification internationale et recevoir de longs courriers pour la promotion du tourisme.