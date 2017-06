Madagascar: City guide - Des itinéraires sur des endroits spécifiques via une application mobile

Un nouveau guide intitulé « Antananarivo City Guide » est lancé par la société d'édition Mad'Activité Production au profit de tous ceux qui transitent par la Capitale.

« Avec près de 10 000 exemplaires distribués dans tous les hôtels et les restaurants ainsi que les magasins et les kiosques partenaires, ce guide sera publié toutes les six semaines. Un plan de la ville et ses répères ainsi qu'un annuaire répertoire y sont relatés à part la liste de ces hôtels et restaurants localisés dans la Capitale », a expliqué Kevin Rabefaritra, un développeur d'application de Mad'Activité Production lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à l'hôtel Colbert.

Entre temps, une application mobile pouvant être téléchargée via un smartphone a été lancée. « Comme avantage, cela permet d'identifier tous les itinéraires sur des endroits spécifiques comme le nom d'un hôtel ou d'une boutique, à part les tracés habituels des transporteurs en commun dans la Ville des Mille », a-t-il poursuivi. Notons que cette application mobile est disponible en version malagasy, française et anglaise. Mais ce n'est pas tout ! Ce guide pour Tanà sera également accompagné par un robot messenger « City Guide Madagascar » qui peut être consulté via le compte facebook.