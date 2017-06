Finalement les Barea ont pu trouver un attaquant à la mesure de leurs ambitions avec Njiva qui n'est pas finalement parti pour le Maroc.

La délégation conduite par le vice-président Cyrille Reboza, qui est partie hier, peut enfin souffler un ouf de soulagement car finalement l'équipe dans un schéma de 4-2-3-1 a fière allure avec Leda dans les buts, Mario, Johnny, Ando (Ajesaia) et Toby en défense derrière Baggio et Lolody tandis que Rinjala et Bourahim vont entourer Dax qui assure le rôle de meneur juste derrière Njiva en pointe.

Les protégés de Raux. C'est en principe les choix de Raux Auguste à la lumière du dernier match test contre JET Mada mais sait-on jamais car rien n'interdit Raux Auguste d'aligner ses protégés issus d'Elgeco tels Bila et Dino. En attendant, voici la liste des joueurs retenus pour ce Cosafa Cup :

Gardiens de but : Leda Jean Dieu Donné Randrianasolo( CNaPS) et Andoniaina Rakotoson (Elgeco Plus)

Défenseurs : Tobisoa Njakanirina (CNaPS), Mario Bakary (Fosa Juniors), Tantely Randrianiaina(CNaPS), Rojo Andriamanjato (Ajesaia), Johnny Rafelambolasoa (Elgeco Plus) et Andoniaina Rakotondrazaka(CNaPS)

Milieu : Dax Arohasina Andrianarimanana (Fosa Juniors), Ardino Raveloarisona (Elgeco Plus), Manoelantsoa Ando (Ajesaia), Rinjala Raherinaivo (FC Sion), Jean Claude Lolody Marobe (Fosa Juniors), Bila Ndrantoarilala Ranaivoson (Elgeco Plus), Jonah Andriamisaina (AS Adema), Jaotombo Bourahim (CNaPS) et Romario Baggio Rakotoarisoa ( Fosa Juniors). Attaquants : Bela Claudel Fanomezana (Elgeco Plus), Jeannot Vombola (Cosfa) et Njiva Tsilavina Rakotoarimalala (CNaPS).