Congo-Kinshasa: Combats à Beni

Des combats sont signalés depuis hier dans les localités de Kalonga et Kabasha entre l'armée régulière et des mouvements rebelles. Le territoire de Beni dans le Nord-Kivu est secoué depuis hier aux aurores par des combats à l'arme lourde.

Les hostilités qui se déroulent à différents endroits opposent les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), à une coalition de milices dénommée Mouvement national des révolutionnaires (MNR) et regroupant des combattants du M23 et Maï-Maï. A l'origine, les rebelles auraient attaqué des positions de l'armée régulière. « Les Maï-Maï ont attaqué notre position à Kalau, au nord-est de la ville de Beni, vers 06h30 (04h30 GMT). Après de violents combats, les assaillants ont débordé pour attaquer une autre position des FARDC à Rwangoma », rapporte le lieutenant Jules Tshikudi des FARDC.

« Lors des affrontements près de l'état-major de la police, sept assaillants ont été tués et un huitième est grièvement blessé », a déclaré le colonel Safari Kazingufu, chef de la police de Beni. « Les assaillants tentaient de libérer des détenus de l'état-major, de l'auditorat militaire ainsi que des détenues de la prison de femmes de Beni. Ils ont été repoussés loin », a-t-il ajouté. Un bilan encore provisoire et non officielle parle de plusieurs morts et de nombreux blessés.

Ces combats que diverses sources disent d'une rare violence, viennent en rajouter au climat de tension qui prévaut déjà dans ce territoire de l'Est de la RDC depuis l'évasion spectaculaire du 11 juin dernier. Après l'attaque de la prison de Kangbayi, plus de 900 prisonniers s'étaient volatilisés dans la nature alors que onze autres ont perdu la vie à la suite d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre.

L'armée a affirmé que plusieurs évadés se trouvent parmi les rebelles qui ont attaqué la ville de Beni hier. Samedi dernier, des affrontements avaient déjà été signalés entre FARDC et rebelles Maï-Maï qui sont ces groupes « d'autodéfense » constitués lors la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003 pour combattre les rebelles ougandais et rwandais qui opéraient sur le sol congolais. Depuis cette date, nombre d'entre eux n'ont jamais désarmé et demeurent toujours une épine au pied du gouvernement.