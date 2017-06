Cameroun-Australie - Un nul frustrant

Le Cameroun devra réaliser un exploit dimanche face à l'Allemagne après son nul contre l'Australie hier à Saint-Pétersbourg (1-1)

56e min. Certainement le tournant du match Cameroun-Australie. Christian Bassogog, dans une accélération sur le côté, sert admirablement Vincent Aboubakar qui a la balle du 2-0 pour les Lions indomptables. Mais l'attaquant du Besiktas rate le cadre alors qu'il avait les buts ouverts. Tandis que les spectateurs en sont encore à revivre l'action, l'Australie obtient un penalty. Un tacle inutile de Mabouka sur Gersbach dans la surface de réparation offre l'égalisation au capitaine australien Mark Milligan (1-1) à la 60e min.

Le score ne bougera plus, amenuisant considérablement les chances du Cameroun dans cette coupe des Confédérations Russie 2017. De quoi surtout être déçu après un match où on a vu de belles choses chez les Lions indomptables, avec souvent des combinaisons entre les différents compartiments. La belle surprise reste Franck Anguissa Zambo qui marque le premier but du Cameroun dans cette compétition dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (le dernier, signé Pius Ndiefi, datant de la demi-finale contre la Colombie en 2003). Sur une belle ouverture, Aboubakar est trop court et le milieu de terrain de Marseille signe un joli lob.

Logique qu'il soit élu Homme du match. Bassogog a également réalisé un bon match, se montrant dangereux à chaque fois qu'il avait le ballon. Même s'il fait souvent de mauvais choix au moment de la dernière passe ou reçoit peu de soutien de ses compères de l'attaque. D'ailleurs, Aboubakar pourra s'en vouloir longtemps de toutes ses occasions manquées. Le Cameroun a reproduit quelques erreurs du premier match, avec souvent des pertes inutiles de ballon et une fâcheuse tendance à reculer en fin de partie.

Cette équipe australienne n'avait rien d'incisif, mais le manque de réalisme de l'attaque camerounaise devrait interpeller le staff. Les Lions, pourtant poussés par les 35 021 spectateurs du stade de Krestovsky de Saint-Pétersbourg, peuvent donc clairement nourrir des regrets. Le Cameroun reste dernier du groupe B. Il faudrait un exploit dimanche prochain à Sotchi face à l'Allemagne pour espérer voir les demi-finales de la compétition.

Franck Zambo Anguissa: « La chance n'était pas de notre côté »

Lion indomptable

« Le match s'est joué sur des détails. Je ne peux pas dire quel était le moment-clé. Chacun a eu des occasions mais la chance n'était pas de notre côté. Je suis déçu parce qu'on était bien partis pour gagner, mais tout cela fait partie du football. Sur le but, j'ai vu que le gardien était avancé et j'ai juste eu à mettre le pied. Tout n'est pas fini car nous avons encore un match à jouer. C'est clair que la pression sera forte, mais c'est pour cela que nous sommes là. Durant cette compétition, on a vu que les supporters russes nous accompagnent sur le terrain».

Hugo Broos: « Nous avions les meilleures chances »

Sélectionneur des Lions indomptables

« La performance de Vincent Aboubakar fait partie du quotidien d'un attaquant. Parfois, tu marques, parfois non. Il a eu des occasions mais il a manqué de chance. C'est dommage pour nous parce qu'on aurait pu mener 3-0. Ça arrive. Les statistiques disent tout sur le match. Nous avions les meilleures chances de la partie mais nous n'avons pas marqué. Du coup, nous ne pouvions pas gagner. En fonction du résultat entre l'Allemagne et le Chili, on aura nos chances ou non dimanche. On me parle des remplacements que je dois faire, j'en ai fait un et ça n'a rien donné. Si vous connaissez de meilleurs joueurs que ceux qui sont là, il ne faut pas hésiter à m'en parler ».