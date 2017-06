Cameroun: 20 mai - Souvenirs d'une fête grandiose

La célébration de cet événement fait la Une de la dernière édition du bulletin d'information du Cabinet civil de la présidence de la République.

«Eclatante démonstration d'unité nationale ». Le Temps des réalisations, bulletin mensuel du Cabinet civil de la présidence de la République, revient en images sur ce grand moment de communion qu'aura été pour l'ensemble des Camerounais, la commémoration de la 45e fête nationale. Le journal de Martin Belinga Eboutou souligne que le peuple camerounais, « dans une allégresse incomparable, a célébré la 45e fête de l'unité ».

Pour le directeur de publication, quarante-cinq ans après, « l'unité nationale reste et demeure notre bien le plus précieux. Le Cameroun un et indivisible, uni à jamais ». La fête s'est célébrée cette année dans un contexte marqué par certaines revendications d' « extrémistes et opportunistes politiques qui ont voulu profiter des préoccupations légitimes soulevées par les syndicats des enseignants et des avocats dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour tenter de mettre en mal ce précieux héritage légué par nos héros nationaux et si délicatement protégé par le président de la République, S.E. Paul Biya avec le soutien indéfectible de l'immense majorité du peuple camerounais ».

Après cet éditorial, le journal s'ouvre sur le film de la fête au boulevard du 20 mai avec en image, le chef de l'Etat, chef des armées, debout dans sa limousine, lors de la revue des troupes. Le reste se décline en seize pages d'images tant des différentes composantes ayant pris part à la parade civile et militaire du Boulevard du 20 mai à Yaoundé que de la soirée offerte au Palais de l'Unité par le président de la République et Mme Chantal Biya. On y voit un couple présidentiel en parfaite communion avec ses invités venant de toutes les couches de la société camerounaise et même des personnalités étrangères.

Puis vient la publication du rapport de la Commission d'enquête sur l'accident ferroviaire d'Eseka, un engagement pris par le chef de l'Etat le 23 octobre 2016. La publication s'étend ensuite sur les activités diplomatiques du président de la République et l'implication de Mme Chantal Biya dans le domaine de l'humanitaire. Puis l'on peut lire que pour ce mois de mai, le président Paul Biya a signé 77 décrets et 41 arrêtés. La publication qui affiche à sa « Une » une mosaïque d'images avec au centre, le chef des armées, se referme sur le président de la République devant le drapeau national, « symbole fort du Cameroun un et indivisible ».