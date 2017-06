Cameroun: Jean-Pierre Bekolo - « Our Wishes », une réalité

De ce qu'on a pu voir des séquences, la vraisemblance des décors coloniaux est saisissante. Le tournage effectué en grande partie à Zili (40 km de Yaoundé) a également connu des escales à Ebolowa (dans un palais datant de 1900) et à Makak. Le Goethe Institut, qui depuis deux ans se penche sur la question germano-camerounaise à travers expositions, débats et autres, a choisi la série pour clôturer « La semaine du cinéma » qu'elle organise du 26 au 30 juin prochain. « Our Wishes » sera officiellement présentée le 30 juin prochain au Hilton Hôtel de Yaoundé à 18h30. C'est au cours de cette soirée que l'application mobile (payante) de la série sera opérationnelle, de quoi permettre de découvrir un bout d'histoire de l'Afrique au bout d'un clic.

Participant à un forum sur l'Afrique et le monde, au Mexique, Jean-Piere Bekolo était absent le 20 juin dernier à l'Institut Goethe à Yaoundé pour la conférence de présentation de son œuvre. Mettant en scène des grands noms de la culture camerounaise tels que Valery Ndongo (Manga Ndoumbe), Jacques Greg Belobo (Elame Joss), Leo « Le roi » (Lock Priso)... sa production arbore les allures d'un succès. La bande d'annonce qui porte la touche musicale de Blick Bassy, n'entache nullement les sonorités signées Kareyce Fotso et Etia Wea Christophe qui se greffent elles aussi à quelques scènes.

C'est en fait la matérialisation d'un scénario de 2000 pages, rédigé par une camerounaise d'origine allemande, Karin Gertrud Oyono. Un scénario qu'a pu découvrir, en 2009, la productrice Augustine Moukoudi qui n'a pas hésité à mobiliser le budget de 60 millions de F. Un montant qui ne saurait être à la hauteur de ce devoir de mémoire, qui replongera de jeunes générations au cœur de leur histoire. « Our Wishes », présenté en Europe, y a été plutôt bien accueilli notamment en Allemagne et en Autriche (Leopold Museum à Vienne).

Dix épisodes de 26 minutes. Il n'en fallait pas plus pour constituer la première saison de la série télévisée « Our Wishes », du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo. La production cinématographique propulse le public en 1884, au cœur du traité Germano-Douala. Prévu à la base pour être un film, l'idée a muté en série.

