Cameroun: Paulette Assam Mvondo - L'hommage du couple présidentiel

Le prélat qui garde de la défunte le souvenir d'une « femme vertueuse et responsable au foyer », s'est appuyé sur les Saintes Ecritures, livre des Proverbes en son chapitre 31, verset 10 à 31 « Paulette était une fidèle engagée dans mon diocèse de Sangmelima. Ses actions en faveur de la pastorale sont nombreuses », rappelle le célébrant. S'inspirant de l'évangile de Saint Jean (14, 1-12), l'évêque invite la famille et les amis à croire en l'espérance de la vie éternelle malgré la douleur de la séparation physique. C'est donc à l'unisson que la foule a repris en chœur la mythique chanson de l'espérance « Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes, ne pourra jamais fleurir ».

L'office religieux prévu pour la circonstance à la chapelle de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé a commencé à 12h avec l'arrivée du président de la République accompagné de son épouse. L'officiant principal, Mgr Christophe Zoa, évêque de Sangmelima, était entouré de Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé et Mgr Victor Tonye Bakot. Dans son homélie de circonstance, le célébrant a souligné que la cérémonie de levée du corps, constitue au sens de l'église, la première station d'un long voyage agrémenté de chants et prières vers l'éternité.

Décédée le 25 mai 2017 à Yaoundé, Paulette Assam Mvondo sera conduite à sa dernière demeure cet après-midi à Mvomeka'a, dans l'arrondissement de Meyomessala, département du Dja et Lobo. La belle-sœur du chef de l'Etat a entamé son dernier voyage hier à l'hôpital général de Yaoundé, où la cérémonie de levée du corps s'est déroulée en présence du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya. Autour du couple présidentiel et de la grande famille Mvondo Assam, de nombreuses personnalités dont le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du Comité central du RDPC, le premier président de la Cour suprême, le Procureur général près ladite Cour, les membres du gouvernement, les amis et autres parents de la défunte.

