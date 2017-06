Congo-Kinshasa: Les experts de l'ONU vont enquêter sur les violences dans la région des Kasaïs

La procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI), qui est compétente pour juger les crimes graves commis en RD Congo, devrait envisager d'enquêter sur les crimes commis dans la région des Kasaïs et, s'il y a suffisamment de preuves, prendre des mesures pour traduire les principaux responsables en justice, a déclaré Human Rights Watch. En mars, la procureure a déclaré qu'elle était « fortement préoccupée » par les violences dans les Kasaïs et que son bureau surveillait « avec une extrême vigilance » la situation. Le Haut-Commissaire a indiqué au Conseil le 20 juin qu'il « demeurait en contact » avec la CPI concernant la situation dans la région des Kasaïs.

Depuis que des violences à grande échelle ont éclaté dans la région centrale des Kasaïs en août 2016, plus de 3 300 personnes ont été tuées, selon un de l'Église catholique. Plus de 1,3 million de personnes ont été contraintes de s'enfuir de leurs domiciles et plus de 600 écoles ont été attaquées ou détruites. Deux experts de l'ONU ont été assassinés en mars alors qu'ils enquêtaient sur des violations des droits humains dans la région.

« La décision du Conseil des droits de l'homme de mandater une enquête internationale apporte l'espoir que la lumière soit faite sur les horribles violences commises dans la région des Kasaïs depuis août dernier, ce qui représenterait une étape vers la justice pour des milliers de victimes », a déclaré Laila Matar, chargée de plaidoyer auprès de l'ONU à Human Rights Watch. « L'ONU, le Conseil des droits de l'homme, et surtout les autorités congolaises, doivent maintenant accorder à cette équipe un accès sans entrave, ainsi que tout l'appui dont elle aura besoin pour produire de manière indépendante un rapport d'enquête solide et crédible. »

Copyright © 2017 Human Rights Watch. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.