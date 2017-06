Congo-Kinshasa: Vodacom affirme avoir payé 300 millions USD d'impôts

communiqué de presse

Sur les deux dernières, l'entreprise de télécommunication Vodacom a apporté une « importante contribution économique à la fiscalité de la RDC » à hauteur de plus de 300 milliards des francs congolais -que l'entreprise évalue à 300 millions USD- constituée de paiement d'impôts directs et indirects ainsi que des contributions d'accises et domaniales directs, indique la société dans un communiqué daté du 22 juin 2017.

Au cours des deux dernières années fiscales, Vodacom a investi plus de 200 milliards francs congolais - qu'il évalue à 200 millions USD - en vue de moderniser son réseau et le rendre encore plus performant et mieux servir ses plus de 10 millions d'abonnés, se félicite la société dans le même texte.

Concernant le rapport de Business Consulting Compagny (BCC), un prestataire de service du gouvernement congolais, indexant les entreprises des télécoms dans la fraude fiscale, Vodacom indique dans son communiqué que des entretiens avec la BCC et le ministère des Postes, téléphones et Nouvelles technologies de l'information et de la communication (PT-NTIC) ont permis à ces structures de « s'accorder sur la méthode de calcul qui convenait pour le contrôle et réaliser un écart insignifiant de moins de 0,5% acceptable dans ces genres de travaux» sur les déclarations fiscales de Vodacom.