Ile Maurice: Petite-Rivière-Noire - Ces footballeurs souriants et enthousiastes

Alors que les Nordistes de Pamplemousses S.C. ont célébré leur quatrième sacre, les joueurs de l'Ouest ont réalisé un de leurs meilleurs résultats. Toutefois, cela leur a laissé un goût amer au fond de la gorge. Mais ils ont pris le pari de ramener ce trophée dans leur région la saison prochaine.

«On a perdu des points là où on aurait dû en gagner», raconte Stéphane Pierre, le capitaine de la formation. «C'est un peu une déception qu'il nous manque ce point. Mais on ne va pas en rester là ! Cette saison est la preuve que l'on peut figurer au haut du classement.»

Sur le terrain de football de Petite-Rivière-Noire, Stéphane Pierre nous a rejoints seul, mais il n'a fallu que quelques minutes pour que trois autres joueurs du coin et un de leurs amis et partenaire sur le terrain, un Malgache, viennent le rejoindre. Ils faisaient la pause avant de reprendre l'entraînement. De bonne humeur et souriant, le capitaine est père de famille et le foot est son gagne-pain. Et ses coéquipiers sont plus que des amis, ils représentent sa seconde famille.

«On fait de notre mieux pour garder notre bonne humeur. C'est important pour l'équipe de maintenir des liens plus qu'amicaux», lance t- il. «Le moyen le plus facile est de manze latet gardien.»

Le gardien en question, c'est Romano Lahache. Ce dernier, qui est venu nous rejoindre, semble le plus réservé du groupe mais ses équipiers nous font vite comprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. «Il ne faut pas le croire timide», lance Emmanuel Georges, l'un des milieux de terrain de Petite-Rivière-Noire FC en rigolant. «Les arbitres le connaissent bien.»

Ce qui ajoute du piment pendant leurs phases d'entraînement, c'est le football lui-même. Surtout celui des ligues étrangères. «Il y a incontestablement une majorité de fans de Manchester United dans l'équipe», explique Romano Lahache en jetant un regard moqueur à ses partenaires. «Mais nous avons des supporters de toutes les équipes, ce qui fait que les entraînements se déroulent dans les meilleures conditions qui soient »

Soutien indéfectible

Mais tout n'est pas toujours au beau fixe au sein de l'équipe, et quand il faut rappeler à l'ordre certains, la tâche repose sur les épaules de Stéphane Pierre. «Je suis le capitaine, la responsabilité des joueurs sur le terrain m'incombe», lance-t-il. Qu'en est-il des fans alors ? Tout le village est derrière son équipe, en dépit de toutes les épreuves. «Ici, dès qu'il y a un match, on nous appelle immédiatement pour connaître le résultat et même les jours où l'on s'entraîne, les habitants viennent nous voir jouer», dit fièrement le capitaine de l'équipe. «Tout le monde est fier quand on retourne avec un bon résultat.»

Emmanuel Georges est catégorique : c'est ce genre de soutien qui les pousse à continuer à jouer du mieux possible. «Nos supporters nous poussent à nous dépasser.Eux et nos familles nous accordent leur appui tout le temps.»

Emmanuel Georges est aussi le papa d'un enfant. Le jeune homme exprime sa gratitude envers sa famille et l'équipe. «Ici, quand on veut faire partie de l'équipe, le village nous soutient. Et l'équipe ne nous laisse pas tomber. On n'a jamais eu de problème avec l'administration», avoue-t-il. «Le seul problème qu'on peut mentionner dans le coin, c'est le terrain de foot où l'on s'entraîne. Les jours de grosses pluies, il devient impraticable.»

Et le Club M dans tout ça ? Outre Stéphane Pierre, personne n'a encore été appelé pour porter ses couleurs. «J'ai été appelé pour représenter Maurice mais je ne peux pas me le permettre.Mes enfants sont encore jeunes et mon épouse travaille. Donc, je ne peux les laisser seuls», confie le capitaine de PetiteRivière-Noire FC.

Dans quelques jours, l'entraînement va reprendre, et à la fin de la prochaine saison, Petite-Rivière-Noire FC s'attend à nous revoir mais, cette fois-là, avec la coupe de champion de la Barclays Mauritius Premier League, portée bien haut, promettent ces joueurs.