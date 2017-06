Ile Maurice: Jayen Chellum sur le Metro Express - «Nous ferons circuler des pétitions»

Le comité Diego existe depuis maintenant six ans, explique Lindsey Collen, un des membres. «C'est en… Plus »

Quant à Pooranen Sungeelee, conseiller en ingénierie de l'ACIM, il estime que le coût du projet augmente de plus en plus. «Le projet coûtera désormais dans les environs de Rs 24 milliards comme celui qu'avait proposé l'ancien régime au pouvoir. Nous dépasserons alors le seuil de l'endettement avec ce projet.»

Venoo Ramasamy de la Fédération of Progressive Unions (FPU) abonde dans le même sens. «Le Metro Express plombera les finances du pays. Nous demandons au gouvernement de réfléchir à nouveau. Si aucune décision n'est prise, nous ferons notre propre référendum et nous montrerons que le projet n'est pas viable. Nous irons de l'avant avec un projet qui décongestionnera le pays», a expliqué Venoo Ramasamy.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.