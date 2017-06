Ile Maurice: Affaire Boskalis - La défense conteste les documents présentés par Antonious Theodorous de Goëde

L'audition du témoin Antonious Theodorous de Goëde a repris à 12 h 15 par visioconférence, ce vendredi 23 juin et a été marquée par une interruption de la défense. Une interruption qui n'a pas plu à Me Rashid Ahmine, Deputy au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). La séance a été, une nouvelle fois, suspendue à la suite de ce point de droit soulevé par la défense.

Lors de l'audition, Me Rashid Ahmine a demandé à Antonious Theodorous de Goëde d'identifier les documents en sa possession. Une requête à laquelle a objecté Me Siddhartha Hawaldar qui représente Prakash Maunthrooa. Celui-ci a, une fois de plus, évoqué l'inadmissibilité du document, l'illégalité des preuves et le chain of custody qui est associé à l'authenticité des documents sur des ouï-dire.

Me Rashid Ahmine a répliqué en affirmant: «I am shocked in view of clear rules and codes of ethics. It is an assault on the proper administration of justice and on its integrity. This is simply jeopardising the prosecution and time management is important. The people of this country believe they can take as much time as they can.»

Me Domingue, qui est l'avocat de Prakash Maunthrooa a, alors, soutenu que la poursuite essaie de les empêcher de s'attaquer à ces «issues». Me Rashid Ahmine a affirmé que la défense avait tout le temps nécessaire, avant l'audition d'Antonious Theodorous de Goëde, pour soulever leurs points de droit.

La magistrate Wendy Rangan a rendu une décision en faveur de la poursuite.