Le nouveau Directeur général de la Loterie nationale du Burkina (LONAB), Touwindé Simon Tarnagda, nommé le 3 mai dernier, était le 21 juin 2017, dans les locaux des Editions « Le Pays ». Reçu par le Directeur général de l'entreprise, Beldh'or Cheick Sigué, l'hôte était venu raffermir les liens de collaboration entre les deux structures.

La LONAB souhaite mieux atteindre son public-cible. C'est dans cette perspective que son nouveau patron, Touwindé Simon Tarnagda, a rendu visite aux Editions « Le Pays » dans la matinée du 21 juin dernier. Il était accompagné de sa Conseillère en communication, Dominique Yaméogo, du représentant du Directeur régional du Centre de la LONAB, Serge Ouédraogo, de l'assistant de la Conseillère en communication, Rodrigue Rouamba et de trois stagiaires de sa structure. Première du genre, cette visite, selon le DG de la LONAB, Touwindé Simon Tarnagda, s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la relation de sa structure avec les médias.

Aux Editions « Le Pays », la visite a débuté par une audience avec les premiers responsables de la maison. C'est une audience qui s'est tenue dans le bureau du Fondateur de l'entreprise de presse, Jérémie Boureima Sigué. Et au cours de cette entrevue, le DG de la LONAB a dévoilé aux interlocuteurs du jour, en l'occurrence le DG, Beldh'or Cheick Sigué et le Fondateur, Jérémie Boureima Sigué, les visions de sa structure.

Reconnaissant donc que la presse reste inéluctablement le meilleur moyen d'atteinte du public-cible de sa société, le nouveau Directeur général de la LONAB a évoqué la perspective d'une plus grande collaboration avec les Editions «Le Pays». « Comme notre slogan le dit : « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la Nation entière », nous voulons donc raffermir la collaboration avec les Editions « Le Pays » afin que les deux entreprises soient gagnantes et au-delà, pour que tout le peuple burkinabè sorte gagnant car vous êtes un maillon très important dans la chaîne de notre travail (... ).

C'est donc une visite qui vise à faciliter non seulement la collaboration des équipes (NDLR : équipe de la LONAB et celle des Editions « Le Pays ») sur le terrain, mais aussi le rapprochement des premiers responsables des deux structures. Car, pour qu'un travail soit bien fait, il faut de telles connexions (... ). Cela nécessite donc l'intensification de notre collaboration avec « Le Pays », un journal qui compte dans notre pays », a laissé entendre M. Tarnagda. Il a par ailleurs félicité le journal qui a une renommée tant au plan national qu'international. «Le Pays s'impose au plan national et international. Parlant de médias dans ce pays, si on cite 3, « Le Pays » en fait partie (... ). C'est un journal qui est régulièrement cité au plan international (... ).

Le titre du journal s'impose au plan international. Vous avez un public qui nous intéresse. Je souhaite qu'après moi, le partenariat qu'il y aura entre le journal « Le Pays » et la LONAB se pérennise. Donc, la collaboration entre Le Pays et la LONAB doit se renforcer au-delà des hommes », a-t-il insisté. Pour sa part, le Fondateur des Editions « Le Pays », Jérémie Boureima Sigué, a d'abord félicité le nouveau DG de la LONAB pour sa nomination. Un homme, a-t-il souligné, qu'il a connu davantage à travers la Jeune chambre internationale (JCI) et dont l'amour, la détermination et l'engagement pour le travail bien fait n'est plus à démontrer.

Il s'est également réjoui de la visite de celui-ci et surtout de sa démarche qu'il a estimée innovante. « Nous nous réjouissons de votre visite (... ). Votre démarche est d'autant plus appréciée à sa juste valeur que de mémoire de journaliste, depuis la création de la LONAB, c'est la première fois qu'un DG de cette structure nous rend visite en 26 ans d'existence des Editions « Le Pays », a-t-il soutenu. Tout en souhaitant donc plein succès à Simon T. Tarnagda dans ses nouvelles fonctions, il a réaffirmé l'engagement de son entreprise à travailler aux côtés de la sienne pour l'atteinte de son public-cible. « Si la LONAB n'existait pas, il eût fallu la créer, compte tenu de l'apport incommensurable de la structure au bien-être des populations de la Haute-Volta et du Burkina Faso», a-t-il conclu.

Le satisfecit du DG de la LONAB

Cela dit, cet échange qui aura duré près d'une heure d'horloge, a permis aux deux structures de poser les jalons d'une future collaboration au « bénéfice de la Nation entière ». « Je suis rassuré que nous allons trouver des pistes pour cheminer ensemble. Nous, nous sommes des commerçants. Nous commercialisons des produits pour le grand public et vous, (NDLR : professionnels de la communication et de l'information), vous allez nous aider», a soutenu le DG de la LONAB.

Après cette entrevue, les hôtes ont pu s'imprégner des conditions de travail du personnel des Editions « Le Pays » en visitant quelques compartiments de l'entreprise dont la salle de saisie, la rédaction, la documentation, les services administratifs. Bien avant cela, le DG de la LONAB a laissé ses impressions dans le livre d'or du journal (NDLR : lire encadré). Pour rappel, c'est le 22 mai dernier que Touwindé Simon Tarnagda a été installé dans ses nouvelles fonctions de DG de la LONAB. Il a succédé à ce poste, à Lucien Karama.

Ce que le DG de la LONAB a écrit dans le Livre d'or des Editions « Le Pays »

« C'est avec un réel plaisir que j'ai conduit cette visite de travail au Journal « Le Pays », avec sa ligne éditoriale de notoriété internationale et ses installations qui confirment sa place de choix dans le paysage de la presse écrite au Burkina Faso. « Le Pays » est un partenaire sûr avec qui la LONAB cheminera pour que les lots soient aux heureux gagnants et le bénéfice à la nation entière.

Au nom de l'équipe que je conduis, au nom de tout le personnel de la Loterie Nationale Burkinabè et à mon nom propre, j'adresse tous mes remerciements à toute l'équipe dirigeante du Journal « Le Pays » pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et surtout tous mes encouragements à nos équipes respectives sur le terrain, afin que le partenariat entre nos deux structures se renforce au profit de tout le peuple Burkinabè ».