Sénégal: Sandiara/ Hygiène et propreté - Une benne et trois cents bacs à ordures menagères livrés

L'énergie ainsi produite va venir en aide aux installations. Il a invité les habitants de sa commune à s'approprier le projet de rendre la commune de Sandiara, un lieu accueillant et propre où il fait bon de vivre. Les représentantes des groupements de promotion féminine ont adhéré au projet et comptent œuvrer pour nettoyer la commune de manière permanente.

Sur le même principe, les boutiques et magasins vont verser 2000 francs mensuellement et les usines 50 0000 francs. Les sommes collectées vont participer à la maintenance de la benne et des bacs à ordures, mais aussi à payer une partie des employés travaillant dans l'assainissement. Selon ses propos, le dispositif ou la logistique en place entre dans la dynamique de rendre Sandiara propre et vert. Les bacs à ordures vont servir à recueillir les déchets et accumulés dans un point de collecte pour y être traités dans une usine produisant de l'énergie.

