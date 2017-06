Congo-Brazzaville: Le dictateur Sassou sur le dos de l'enfant

Les manœuvres pour réduire l'accès à internet continuent après la fausse coupure du câble de la fibre optique. Le dictateur Sassou passe à l'élaboration d'une stratégie portant protection de l'enfant en ligne.

Les acteurs évoluant dans le secteur des télécommunications réfléchissent, depuis ce mercredi, au cours d'un atelier, sur les procédés à mettre en œuvre pour prémunir l'enfant des dangers du numérique. Léon Juste IBOMBO, ministre des Postes et Télécommunications qui a ouvert cet atelier.

« Il faut doter le Congo d'une stratégie nationale sur la protection de l'enfant en ligne. Le chemin pour y parvenir passe par cette session de formation et d'information », à déclaré le ministre des postes et télécommunications. Avant de soutenir que « de manière générale, les enfants peuvent subir une cyberaddiction pouvant engendrer leur désocialisation et impacter leurs résultats scolaires, mais aussi créer des dysfonctionnements de la cellule familiale ». Par ailleurs, Léon Juste Ibombo a fixé les axes de travail : « Il s'agira d'élaborer et de mettre en place des techniques de filtrage, limitant ou bloquant l'accès aux contenus internet déviants afin d'assurer leur sécurité dans l'espace numérique. »

Les enfants ayant actuellement tendances d'utiliser l'internet cet atelier devrait être un haut lieu pour les participants de définir les mécanismes visant à exercer une certaine censure sur les contenus que les réseaux sociaux, mieux l'internet peuvent proposer aux enfants. Ceci dans le but de parfaire l'éducation et la formation, ainsi que protéger l'enfant contre les éventuels dangers découlant des usages des réseaux sociaux.

Les présentes assises se tiennent conformément à la déclaration des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC de N'Djamena de janvier 2012, dans laquelle ils ont exprimé leur engagement à soutenir toutes les initiatives nationales ou communautaires visant non seulement à créer un environnement favorable un meilleur attrait des investisseurs privés, mais également à renforcer la confiance ces citoyens dans l'utilisation des TIC. Aussi se sont-ils engagés d'adopter dans la communauté des mesures pour promouvoir une utilisation plus sure et à protéger l'utilisateur final contre les contenus non désirés.