Angola: Plus de 5 millions de prestations sociales payées

Luanda — Plus de 5 millions de prestations sociales dont 99 pour cent correspondant aux réformes et à la survie ont été payées du 2012 au premier trimestre de 2017, a informé jeudi à Luanda, le ministre angolais de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale, Pitra Neto.

Le gouvernant a tenu ces propos lors d'un séminaire sur « l'activité de protection sociale obligatoire 2012-2017- Objectifs et Résultats, de 2012 à Décembre 2017 ».

Selon lui, la valeur de prestation de réforme pour la vieillesse a connu une augmentation de 48 pour cent, ayant passé de 43.944 Kwanzas à 91.477 Kwanzas, outre l'introduction de critère de différenciation positive dans l'attribution des subsides d'allaitement et d'allocation familiale.

Il a encore noté l'apport financier du système à partir de 2015, il y a eu croissance de recette à 11,12 pour cent et de dépense à 24,98 pour cent, d'où l'adoption des mesures intégrées et plus actives comparativement à la conversion de l'économie informelle.