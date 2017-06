Afrique: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger veut la qualif' dès la prochaine journée

L'USM Alger a profité de la réception du Zamalek du Caire pour s'imposer sur le score de 2 buts à 0 dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions CAF. Grâce à cette belle victoire, la formation de Soustara rejoint en tête du classement devant Al Ahly de Tripoli grâce au goal-average particulier.

« Il nous fallait une victoire pour prendre le fauteuil de leader, et c'est grâce aux efforts de toute l'équipe que nous avons pu sortir victorieux de cette manière face aux Egyptiens. Il ne faut pas oublier les membres du staff technique, médical, dirigeants et surtout les meilleurs qui sont nos valeureux supporters qui ont créé la différence, et qui ont eu un très grand mérite pour ce succès qu'ils méritent de fêter, » a confié au Buteur, l'homme du match face au Zamalek, et auteur d'un très beau deuxième but qui avait mis les Egyptiens KO, Abderrahmane Meziane.

Ce succès permet aux poulains de Paul Put de s'installer en tête de la poule B de la CAF Ligue des Champions avec 7 unités. Le même total que Al Ahly Tripoli (Libye). Mais pour Abderrahmane Meziane la première place du groupe n'est pas encore synonyme de qualification assurée.

« Tout est possible maintenant, je vois que pour se qualifier il nous faut encore des efforts à consentir et plus de concentration. Il faut qu'on travaille encore pour satisfaire nos supporters avec d'autres succès, nous ambitionnons d'enchaîner avec d'autres bons résultats pour être au rendez-vous et se rapprocher de la qualification, Inch'Allah », a ajouté le Rouge et Noir.

La 5e journée de la phase des poules de la CAF Ligue des Champions, prévue le 1er juillet, sera décisive pour l'USMA puisqu'elle ira donner la réplique à Al-Ahly Tripoli dans une rencontre à 6 points avec un ticket en quarts à composter. Tout n'est pas fait même si l'option pour la qualif' est prise.

« Je pense que le meilleur moyen pour nous est de chercher comment parvenir à bien se préparer sans se soucier de l'adversaire, comme nous les avions battus par trois à zéro, ils sont allés gagner au Zimbabwe par quatre buts là où on a perdu nous aussi. Il y aura de la surprise lors des prochains matches, on doit être prêts pour effectuer un résultat probant et pourquoi pas gagner ? Et assurer une fois pour toute la qualification. »