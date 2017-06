Congo-Kinshasa: Le Conseil des droits de l'homme décide d'ouvrir une enquête sur les événements dans la région des Kasaï

« Cette équipe mènera son enquête de manière entièrement indépendante, dans le respect des normes internationales et conformément au mandat qui lui a été conféré par le Conseil. La résolution réitère clairement l'importance d'assurer la protection de toutes les personnes qui collaborent avec l'équipe, ce qui souligne la nécessité que le groupe d'experts opère en totale indépendance. Nous comptons sur la pleine coopération des autorités, en particulier pour nous octroyer un accès illimité à tous les sites, dossiers, individus et lieux concernés », a-t-il ajouté. « Les victimes - qu'elles aient été tuées, mutilées, soumises à des violences indescriptibles ou forcées de quitter leur maison - méritent qu'on leur rende justice ».

« Nous soutenons pleinement l'établissement d'une commission d'enquête internationale et la considérons comme un pas de plus vers l'identification et la poursuite des auteurs de graves violations des droits de l'homme », a dit M. Zeid dans un communiqué de presse.

