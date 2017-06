Afrique: Rugby/ Gold cup - Le XV du Sénégal, à l'assaut des grands

Dans le cadre des phases qualificatives pour la Coupe du monde de rugby Japon 2019, le président de la Fédération sénégalaise, Guedel Ndiaye, le coach Léon Loppy et le capitaine du XV du Sénégal Felix Mendy ont fait face a la presse. Au lendemain de l'accession à la 1ère division africaine grâce à sa 5ème place, le Sénégal va accueillir une équipe de l'élite africaine demain samedi 24 juin à 15h 30 au stade Iba Mar Diop, le Zimbabwe pour l'Africa Gold Cup puis le samedi 1er juillet à 16h sur la même pelouse face à l'Ouganda.

«Le rugby au Sénégal n'est plus une fiction étrangère, mais une réalité locale». Tels sont les propos de Guedel Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de Rugby qui a fait face a la presse hier, jeudi 22 juin. Le Sénégal va accueillir le Zimbabwe demain samedi 24 juin et l'Ouganda le 1er juillet au stade Iba Mar Diop. Des rencontres comptant pour le Gold Cup Afrique avant de s'envoler pour affronter la Namibie, le Kenya, et enfin la Tunisie. En ce qui concerne le XV du Sénégal, le président Guédel Ndiaye informe que cette équipe vient tout récemment de rejoindre le groupe A après avoir battu la Tunisie. L'équipe est classée cinquième (5ème) au classement africain et 38ème du classement Mondial.

Sur ce, le président Ndiaye a pris comme un défi ces deux matches à domicile dans cette compétition importante dans la mesure où les cinq premiers seront versés dans le tournoi qualificatif de la Coupe du monde 2019 au Japon.

En outre, les objectifs ne manquent pas pour le XV du Sénégal avec dans un premier temps, de tout faire pour se maintenir dans par groupe A, et ensuite, on verra au fil des matches et par rapport à la performance des joueurs.

Selon le président de la Fédération de Rugby, cette discipline a fait ces dernières années une percée fulgurante dans notre pays, puisqu'elle se situe désormais dans le Top 6 des disciplines les plus suivies et qu'elle est pratiquée non seulement à Dakar mais aussi dans des régions du Sénégal.

Pour ce qui est des deux matches que doit jouer le Sénégal, le Colonel Mamadou Fofana, Manager des équipes nationales de Rugby, confirme que bien étant subventionné par le ministère des Sports à la hauteur de 30 millions, le budget 200 millions pour ce tournoi est loin d'être bouclé. Sur ce, le colonel Fofana exhorte les partenaires et les sponsors à venir investir davantage dans le Rugby.

Et par la même occasion, le colonel Mamadou Fofana a étalé les énormes difficultés que rencontre la fédération surtout dans la logistique entre autres car, en Rugby, l'effectif est un peu pléthorique et doit être dans de meilleures conditions pour un bon résultat samedi prochain. Ce qui est difficile à gérer, a soutenu le chargé des équipes nationales de Rugby du Sénégal.

FELIX MENDY, CAPITAINE DU XV DU SENEGAL : «Réaliser quelque chose pour notre pays d'origine»

«Nous en sommes aux derniers réglages en direction du match de samedi, avec l'intégration des locaux qui sont de supers joueurs. L'autre aspect, sur lequel nous travaillons avec le coach Loppy, c'est la vitesse d'exécution et l'assimilation. Un peu des schémas de jeu. Nous travaillons dans la sérénité et on n'est prêts pour samedi. Pour ce match, il faut avoir beaucoup d'envies pour aller plaquer l'adversaire avec le ballon et aussi se sacrifier pour le partenaire. Nous avons toutes les chances pour gagner ce premier match tout en respectant notre adversaire. Il nous faut plus de détermination et de combattivité. Ça peut nous amener très loin dans cette compétition qui si importante pour nous les expatriés car, nous avons à cœur de faire quelque chose pour notre pays d'origine».