Afrique du Nord: Mohamed Salah - L'Egyptien devient Red de Liverpool

Mohamed Salah quitte la Roma et retrouve la Premier League: l'ailier égyptien signe à Liverpool. Le Pharaon rejoint les Reds du bord de la Mersey pour un montant proche des quarante millions d'euros. L'Egyptien arrive en provenance de la Roma et a signé un contrat de cinq ans avec le club de la Mersey.

« Mohamed possède le mélange parfait d'expérience et de potentiel, c'est un transfert vraiment enthousiasmant pour nous. Il connaît la Premier League et possède les qualités de Ligue des champions et il est l'un des joueurs les plus importants de ce pays », a réagi Jürgen Klopp, manager du club anglais sur Liverpoolfc.com.

Salah a écourté ses vacances pour faire le déplacement en Angleterre et passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat. L'Egyptien connait bien la Premier League puisqu'il avait porté le maillot de Chelsea en 2013/14, même si cette expérience n'a pas été fructueuse dans son début de carrière (4 matches joués, 0 but marqué). Mohamed Salah, âgé de 25 ans, a aussi joué pour Bâle, Chelsea et la Fiorentina, et compte 52 sélections en équipe nationale (29 buts marqués).

L'international égyptien a marqué un total de 19 buts pour la Roma - deuxième cette saison derrière la Juventus Turin - toutes compétitions confondues (41 matches disputés, dont 31 en Serie A). Liverpool, 4e de Premier League, disputera les barrages pour accéder à la phase de poules de la Ligue des champions la saison prochaine.