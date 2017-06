Sénégal: Visite des chantiers du Train Express Régional - Les différents acteurs entre satisfaction et suspicions

Les chantiers de l'ambitieux programme du Train Express Régional (TER) situé à Mbao, commencent à prendre forme. Le constat a été fait lors d'une visite guidée organisée hier, jeudi 22 juin, sur les différents chantiers, en compagnie du directeur de l'Apix, Mountaga Sy. Cependant, ce train qui devra desservir, une fois au terme des travaux, Dakar et sa banlieue à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) va affecter 12000 personnes mais aussi impacter sur l'écologie, même si des indemnisations et des mesures ont été prévues à la hauteur des dommages causés.

S'étalant sur une cinquantaine de Kilomètre, le Train Express Régional (TER), dont la réalisation est prévue pour une durée de 26 mois, reliera la métropole de Dakar au nouvel Aéroport International Blaise Diagne. Ainsi, les habitations et la forêt de Mbao traversées (toutes les deux entités) par le train, vont être écologiquement touchées. Le directeur de l'Agence chargée de la Promotion et de l'Investissement des grands travaux (APIX), Mountaga Sy renseigne que «pour l'autoroute à péage, sur la quasi-totalité du tracé on était sur un tracé quasi neuf. La forêt de Mbao a été impactée en totalité sur le trajet parce que c'était un nouveau tracé. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le président de la République a voulu maintenir le tracé actuel. Le Petit Train bleu de la banlieue (PTB) traverse la forêt de Mbao. Le TER traversera la forêt de Mbao et l'emprise ferroviaire c'est-à-dire toute l'emprise, 45m sur le tracé, appartient au foncier du ferroviaire».

Et de poursuivre en précisant: «donc, sur la forêt de Mbao, on n'a pas besoin de faire des ouvrages d'affranchissement, on reste sur l'emprise de la forêt initiale. La forêt de Mbao ne sera pas impactée par le TER, d'une part. Et, d'autre part, on a fait le choix d'un train électrique pour le respect de l'environnement, on a anticipé le projet de l'environnement. Le TER est un projet vert».

Par rapport au respect de l'environnement et la prévention de tout risque de rupture de trafic du TER, Mountaga Sy assure que «le train est bi-mode. Il peut fonctionner en mode de service nominal comme en mode diesel. Nous avons testé, en temps réel, nous avons pris le train et nous avons demandé à Alstom de simuler, en temps réel, le passage de mode. Nous avons vu que le passage de mode pour le voyageur se fait de manière transparente».

ACCOMPAGNEMENT ET INDEMNISATIONS DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE TER

En ce qui concerne les 12000 Personnes Affectées par le Projet (PAP), le directeur de l'Apix, Mountaga Sy, indique que «des espaces d'informations et de conciliation, placés sous l'égide du gouverneur, ont été mises en place dans chaque département». Ainsi, les indemnisations concernent les individus détenteurs de titres fonciers, de structures, quels que soient les matériaux ou l'usage, les agriculteurs et entrepreneurs.