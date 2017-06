Congo-Kinshasa: Bruits des bottes dans les deux Kivu

La guerre reste donc cyclique dans la partie Est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les deux Kivu. Cette partie du Congo Kinshasa est décidément, sous le régime du pouvoir actuel, le ventre mou de la République. Pourtant, les deux Kivu ont déjà payé le plus lourd tribut des affres de la guerre.

Les provinces de l'Est de la RDC ont tout connu : la guerre, le massacre, les pillages des richesses, les viols des femmes et des jeunes filles mineurs ainsi que toutes sortes des violences innommables. Mais, ces provinces continuent à arpenter leur chemin de croix avec tout ce que cela implique souffrances et tragédie.

Face à ce drame qui prive des millions des Congolais de la paix et de la sécurité, les pouvoirs publics sont totalement en déphasage. Leur seule préoccupation reste la conservation du pouvoir. Les Congolais peuvent mourir par milliers, aucun des dirigeants ne peut faire couler une seule goutte de ses larmes.

Pourtant, dans les discours officiels, les dirigeants promettent monts et merveilles. En réalité, les tenants du pouvoir laissent le peuple tutoyer la mort et la barbarie, chaque jour que Dieu a fait. C'est le sort auquel sont liés les habitants des provinces de l'Est et particulièrement ceux du Nord et du Sud-Kivu.

Après les récentes aventure du mouvement rebelle M23 et toutes les exactions que d'autres milices ont continué à perpétré, la province du Nord-Kivu est, vraisemblablement, en train d'assister à la gestation d'une nouvelle rébellion. Les masques de ces rebelles ne sont pas encore tombés. Mais très vite, l'opinion publique nationale va découvrir au grand jour le vrai visage de cette nouvelle rébellion.

Ces assaillants ont résisté, la semaine dernière, pendant quatre heures, face aux Fardc à Kabasha, à 24 km de Beni, sur l'axe Beni-Butembo. Hier jeudi, à Beni, c'est au bout de six heures de combats à l'arme lourde que l'armée congolaise, soutenue par la Monusco, est parvenue à repousser ces assaillants.

Ces nouveaux bruits de bottes dans la province du Nord-Kivu sont en réalité un sabotage du processus électoral. En fait, la finalité de tous ces foyers de tension aux quatre coins de la République est de torpiller le processus électoral. La majorité présidentielle veut garder éternellement son autorité morale à la tête de la RDC, en violation de la constitution. Heureusement qu'aucun pouvoir temporel n'est éternel.