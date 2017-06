Congo-Brazzaville: Jean-Jacques Ngoko - La nécessité de doter le Congo d'un référentiel de contrôle de ciment

A propos de ciment produit au Congo, nous n'avons pas pu faire de façon précise, mesurable et objective un contrôle de qualité. Cependant, ce ne serait pas juste de dire que le ciment local est de mauvaise qualité lors qu'on n'a pas la preuve des analyses et des essais.

L'enquête publique est une étape importante dans le processus d'élaboration de la norme sur le ciment. Elle permet ainsi à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur la question, d'apporter ses opinions sur les arguments techniques fournis par des experts. Toutes les informations et observations recueillies auprès du grand public vont être dépouillées et exploitées au niveau du secrétariat du comité technique.

J-J Ng : Le 1er juillet prochain nous allons lancer l'enquête publique sur le projet de norme congolaise du ciment. Un comité technique regroupant des experts, des producteurs de ciment et d'autres, qui a déjà commencé à travailler, notamment l'élaboration des fiches techniques et le résumé d'expertise contenus dans un draft.

J-J Ngoko Mouyabi : Cette agence existe depuis octobre 2015, grâce à une loi portant sa création. Les principales missions de l'Aconoq sont entre autres d'identifier les besoins nationaux en norme ; de centraliser et organiser les travaux de normalisation ; de sensibiliser les populations à cette culture nouvelle de la qualité et du respect de la norme ; de faire aussi la promotion de la culture de qualité dans les entreprises, les administrations (...) ; de créer un comité technique ; de coopérer avec des organisations internationales spécialisées.

L'Agence congolaise de normalisation et de qualité (Aconoq) est chargée d'élaborer la norme en matière de ciment et d'en assurer le suivi et le contrôle. Dans une interview exclusive aux Dépêches de Brazzaville, le mardi 20 juin, le directeur général de l'agence, Jean- Jacques Ngoko Mouyabi, explique le bien-fondé d'une enquête publique qui sera lancée dès le 1er juillet prochain, dont les résultats devraient aider à élaborer la norme congolaise du ciment et les mécanismes de contrôle.

