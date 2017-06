Sénégal: Hôpital Youssou Mbargane de Rufisque - La maternité fait peau neuve et accouche d'une unité de néonatologie

L'Hôpital Youssou Mbargane a inauguré avant-hier les services de la maternité dont les travaux de rénovation ont été financés par l'hôpital Plato de Barcelone. En plus de la maternité, l'hôpital s'est doté d'une unité de néonatologie. Ces services s'inscrivent dans un vaste programme de réhabilitation de l'hôpital, sous l'impulsion de son directeur avec la mobilisation du personnel. L'objectif pour eux, c'est de faire passer la structure d'EPS1 à EPS2.

Après quelques mois de ralentissements pour cause de travaux de réhabilitation, le service de la maternité de l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, est en plein chantier d'extension. Cette reprise est fruit de la coopération espagnole, notamment de l'hôpital Plato de Barcelone qui a financé la réhabilitation de cette maternité. Les travaux pour un coût global de 42 millions de frs Cfa ont permis l'ouverture d'une unité de néonatologie. L'inauguration a été l'occasion pour le directeur de l'hôpital de saluer un partenariat dynamique : «Aujourd'hui, nous venons avec les partenaires espagnols inaugurer les travaux de réhabilitation de la maternité où on a pu séparer les consultations externes de l'hospitalisation et créer une nouvelle unité de néonatologie.

Cette réhabilitation a été faite pour un coût global d'environ 42 millions de frs cfa. En dehors de cette réhabilitation, il y a l'acquisition d'une couveuse, des berceaux et d'autres équipements pour l'unité de néonatologie. C'est l'occasion de remercier un généreux donateur, qui entretient avec nous un partenariat pertinent parce que toutes les actions sont basées sur les besoins de l'hôpital. Nous exprimons nos besoins et il nous appuie selon nos besoins.

C'est en cela qu'il est pertinent et conséquent», a souligné le Dr Cheikh Sidy Bécaye Niasse. Avec ce genre de partenariat, le directeur de l'hôpital de Rufisque pense que la structure peut engager très rapidement une marche résolue pour passer à un niveau supérieur dans la hiérarchie des établissements publics de santé. «C'est ce type de partenariat qu'il nous faut pour très rapidement relever le plateau technique de Youssou Mbargane pour passer d'EPS 1 à EPS 2, ce qui est notre ambition» a ajouté M. Niasse.

À l'en croire, cette intervention des espagnols est une réponse à l'appel lancé par l'hôpital à l'endroit des partenaires sociaux nationaux et étrangers. En effet, il y a quelques mois de cela, l'hôpital a réceptionné une ambulance semi-médicalisée, don de la Sococim. Il s'y ajoute que pour cette année, la subvention de l'État a été portée à 10 millions de frs compte non tenu du matériel de laboratoire, d'urgence, du bloc opératoire et de la buanderie qui a été livré cette année. Le directeur de l'hôpital Plato de Barcelone, Jordi Pujol, s'est félicité du partenariat qui lie les deux structures et à insister sur le devoir qu'ils ont de participer au relèvement du plateau technique d'un pays d'hospitalité comme le Sénégal.

La représentante du ministre de la santé et de l'action sociale, Dr Seynabou Bâ a salué le dynamisme du partenariat avant d'inviter les autorités sanitaires de Rufisque à insister sur le management du personnel et l'implication de la communauté pour plus d'efficacité dans la prise en charge des besoins sanitaires des populations. D'ores et déjà, l'hôpital se prépare à réceptionner un nouveau service d'accueil d'urgence moderne dont les travaux ont démarré depuis quelques mois.