Sénégal: Pratique nocturne du sport pendant le mois de ramadan - Quand le Jeûne bouscule le temps des sportifs

L'heure de pratique du sport diffère selon les périodes. S'il est vrai que durant les autres mois de l'année, l'horaire n'est pas fixe, pendant le mois béni de Ramadan, l'obligation de bousculer voire d'aménager le temps reste de rigueur chez bon nombre de sportifs en salle qu'en pleine air.

Depuis son aménagement avec l'installation de nouveaux équipements sportifs, la corniche jouxtant la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne désemplie pas. Le mois béni du Ramadan ne fait pas exception car, elle reste encore le lieu prisé de personnes de tous âges qui s'y entrainent la nuit. Le couple Diop accompagné de leurs deux enfants Babacar et Awa dont l'âge varie respectivement entre 8 et 12 ans est tout épanoui. Entre amusement, châteaux de sable au bord de la plage, rien ne semble les perturber.

«C'est vrai que durant le Ramadan après la rupture du jeune aux environs de 21h, j'amène ma femme et les enfants ici faire de la course à pied. Parce que le soir, au retour du bureau, je suis épuisé et je manque cruellement de force. Le soir après avoir rechargé les batteries et fait le plein de calories, je peux courir tranquillement sans avoir à m'inquiéter pour ma santé. En plus, ici, à la corniche, l'air et le décor sont propices à l'épanouissement de tout un chacun», confie M. Diop, le père de famille, la cinquantaine environ et habillé d'un ensemble blouson.

A bout de souffle, sa femme Ndickou Ndiaye, environ la quarantaine, mains sur la hanche, renchérit «pour moi, courir avec ma famille est source de motivation en plus c'est mieux que de les laisser à la maison. Je les sens plus en sécurité avec moi ».

Plus loin, dans le quartier de Liberté 4, l'ambiance est tout autre. Sur le mur du centre de musculation est dessiné sous forme de graffiti un haltérophile soulevant les poids. Une fois à l'entrée, on entend le tintement des poids qui s'entrechoquent.

Aux alentours de la salle, des jeunes font des allés-retours en guise de relaxation et de détente musculaire. Ibrahima Diediou, agent de sécurité dans une boite de la place et haltérophile amateur est au centre de toute cette activité. Environ la trentaine, poitrine bien bombée, serviette au cou, bouteille à la main, buvant en jets saccadés, il lâche : «je fais du sport la nuit parce que pendant la journée les batteries sont à plat. En plus, après la rupture je peux prendre mes anabolisants qui me procurent force et vigueur. Quant au fait de pratiquer du sport en groupe, cela motive. D'abord, chacun essaie de rivaliser d'ardeur, ensuite, cela permet de repousser les limites surtout ici au centre musculation où l'on rencontre des adversaires aguerris même s'ils ne sont pas des professionnels comme moi. Cependant, pour ne pas fatiguer mon corps plus qu'il ne l'est déjà à cause du ramadan, je m'entraine 2h d'affilée », fait-il savoir.

Le centre de musculation du terrain Sacré-Cœur, le décor est autre. Le terrain est à moitié éclairé. Le cri de joie des footballeurs captent l'attention des passants. Le mélange pèle- mêle des maillots de foot fait l'ambiance. Babacar Hane retrouvé sur le banc de touche attendant son tour est un de nombreux jeunes qui viennent jouer au «petit-camp ». «Jouer du foot à cette heure, est plus fun surtout entre amis. La concurrence est rude et surtout aucune équipe ne veut perdre le match pour ne pas risquer d'être chahutée une fois de retour», confie-t-il.

Tout à l'opposée de Makhtar, Daouda, jeune joueur professionnel, est averti. « Je viens ici m'entrainer et maintenir la forme, histoire de me préparer physiquement pour les navétanes qui viennent juste après le Ramadan. De même qu'à cette heure, je ne risque pas la déshydratation, je peux boire à souhait », explique t-il tout en sueur.