Sénégal: Hivernage 2017 - Près de 2 milliards de l'Etat pour la prévention des inondations

Prés de 2 milliards de F Cfa ont été mises sur table par le gouvernement pour prévenir les inondations pendant l'hivernage 2017 qui s'annonce déjà. Ce montant a été dévoilé, hier jeudi 22 juin, par le ministre délégué auprès du ministère du Renouveau urbain et du Cadre de vie, Pape Gorgui Ndong, à l'issue du Conseil interministériel sur les inondations présidé par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Le ministre délégué auprès du ministère du Renouveau urbain et du Cadre de vie, Pape Gorgui Ndong, s'adressant à des journalistes, à l'issue du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, tenu dans les locaux de la Primature, à Dakar a indiqué que l'Etat du Sénégal a mis en place près de 2 milliards de F Cfa pour la prévention et la gestion des inondations. «Près de 2 milliards de F Cfa ont été déployé pour les inondations, cette année», déclare Pape Georgi Ndong. Ce Conseil interministériel avait pour but d'évaluer des mesures déjà préparées concernant la prévention pré-hivernal, l'état d'exécution des différents projets de lutte contre les inondations en cours et l'adoption de la matrice d'actions prioritaire.

La mis en ouvre des moyens pour la lutte contre les inondations dans la banlieue dakaroise et dans certaines régions du Sénégal comme Matam Kaffrine, Tambacounda et autres... sont très importants pour faire face aux inondations. «La mis en place des bassins de transitions, des bassins de rétention et autres mesures plus structurantes pour éliminer le phénomène des inondations définitivement», dit le ministre délégué. Il continue en disant: «les projets que nous avons avec nos partenaires comme l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), l'AMD et Eiffage et autres vont soulager les problèmes de la banlieue, avec le problème des inondations».

SECURISER LES ECOLES POUR LES LEGISLATIVES DU 30 JUILLET

Cette année, les élections législatives prévues le 30 juillet prochain, coïncideront forcément avec la saison des pluies. Selon la porte-parole du jour, les écoles et les bureaux de vote seront bien sécurisés pour permettre aux citoyens d'accomplir leur droit civique (vote). «Les lieux de votes feront l'objet d'une attention particulière pour la prise en charge des mesures transitoires», a-t-il soutenu.