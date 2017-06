Sénégal: Dèveloppement de l'Afrique - Des experts dénoncent des «modèles économiques inappropriés»

Tant que l'Afrique continuera à subir le diktat des modèles économiques des grandes puissances, point de développement. L'avenir du continent est largement tributaire de son propre modèle économique. C'est le principal enseignement d'une consultation régionale de l'observatoire des pays les moins avancés (Pma) de deux jours, ouverte avant-hier mercredi, à Dakar à l'attention de la société civile de l'Afrique de l'ouest.

Le développement de l'Afrique semble bien hypothéqué par les grandes puissances qui dictent leur modèle économique à nos dirigeants, contrôlent et pillent nos ressources naturelles, désorientent et déséquilibrent nos Etats en créant et activant des foyers de tension pour ensuite jouer aux pompiers. Tout ceci en parfaite connivence avec nos véreux dirigeants aux appétits démesurés du pouvoir.

Le paradoxe est là. Flagrant ! L'Afrique, un continent immensément riche mais, elle ne cesse de s'appauvrir de plus en plus. A cela, la force productive qui périt jour après jour sans issue dans les eaux méditerranéennes à la quête d'un avenir meilleur. Pire, aucune perspective ne leur est offerte.

En lieu en place, c'est un silence mortuaire. A ce paradoxe, les organisations de la société civile africaine disent non à l'hémorragie en préconisant la fin des modèles économiques inadaptés et inappropriés aux réalités africaines. Ceci fait depuis avant-hier à Dakar l'objet d'une consultation régionale de l'observatoire des Pays les moins avancés (Pma) en Afrique de l'ouest. Ce présent atelier de deux jours se veut de donner de la voix aux sociétés civiles très faibles dans lesdits pays.

Dans certains pays, la société civile parait dans le pire des cas sans importance, ni intérêt. Et pourtant, elle joue le rôle de sentinelle et de veille dans la gestion des deniers publics dans certains pays. «Sur les 48 pays les moins avancés au monde 34 sont en Afrique dont 12/18 en Afrique de l'ouest», indique le rapport 2016 sur les pays les moins avancés de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement.

Et pourtant, ces Pma reçoivent annuellement des appuis devant leur permettre de s'en sortir. Le reclassement devrait donc en principe sanctionner le moment où un Pma a réussi à s'extraire suffisamment de ces cercles vicieux pour s'appuyer sur ses points forts et prendre sa place sur les marchés internationaux sans être entièrement dépendant de ses partenaires de développement.

En clair, le reclassement devrait marquer le passage d'un état de dépendance économique à une relative autosuffisance. La sortie de la catégorie des Pma doit être considérée comme une étape d'un long processus dialectique dans lequel la croissance devrait à la fois découler du développement des capacités productives et d'un processus de transformation structurelle, et y contribuer. Ce processus résulte de la mise à niveau des activités économiques du pays et permet d'accroître la résilience aux chocs exogènes. Dans «une telle relation de dépendance continuelle, l'Afrique risque de ne jamais s'en sortir», estime l'expert du cabinet Cissé dont l'étude a porté sur la pauvreté, les conflits et le développement des Pma de l'Afrique de l'ouest.