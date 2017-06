Sénégal: Mbour/ Situation des droits de l'enfant - Près de 40% des enfants non encore scolarisés

Les outils numériques peuvent rendre de nombreux services, y compris là où on les attend le moins.… Plus »

Selon lui, la santé des enfants reste une préoccupation majeure malgré les efforts consentis. En attestent la présence de la poliomyélite, la persistance du paludisme occasionnant 30% des décès des enfants au Sénégal et des anémies et fausses couches chez la femme enceinte.

La célébration de la Journée de l'enfant africain a offert l'occasion de réviser quelques aspects de la situation des droits de l'enfant au Sénégal. Selon Ousseynou Ndour, au nom du Comité départemental de protection de l'enfant de Mbour, près de 40% des enfants sénégalais ne sont pas scolarisés. Il a insisté sur la discrimination liée au genre chez l'enfant dès le bas âge. Illustrant ses propos, il dira qu'une jeune fille sur cinq accède à l'enseignement supérieur. Et, à l'âge adulte, nous retrouvons 6 femmes alphabétisées pour 10 hommes. Il a insisté sur l'impact de la pauvreté sur les enfants, une couche plus vulnérable que les adultes.

