Gabon: LOZO/2017 - La première édition des Prix pour les meilleurs apprenants.

L'Association des anciens élèves du Lycée public Jean Arsène Boungundza a lancé sa première édition des Prix d'excellence. Des prix pour récompenser les meilleurs apprenants du département de Mulundu et de la Commune de Lastoursville. Une source de motivation et d'inspiration pour les apprenants. Deux étapes étaient au programme ce mercredi 21 juin 2017. Les étapes des cérémonies dans les différents établissements primaires des différents villages et du collège du département. C'est dans la province de l'Ogooué-Lolo dont le chef lieu est Koula-Moutou.

« Il faut célébrer l'effort, motiver et primer ceux qui se distinguent. L'excellence mérite bien d'être promue et mise en lumière ! » Les anciens élèves du Lycée Jean Arsène Bounguendza de Lastoursville, constitués en association, disent l'avoir bien compris. C'est pourquoi ils le mettent en pratique. Au total, 97 élèves dans l'ensemble des quatre établissements ont été récompensés pour la première étape. Du Collège d'enseignement secondaire (CES) de Matsatsa, des écoles publiques de Tsaty, de Bembicani et de Kessipoughou, les apprenants de ces différents établissements étaient heureux. Ils ont reçu Elie Bertrand BABALABATOU, le président de l'Association et ses membres, à qui, ils ont réservé un accueil chaleureux.

L'école catholique de Mandji (Pahon) et les écoles publiques Centre et de Mouanandzokou ont constitué la deuxième étape de cette campagne des Prix aux meilleurs élèves pour l'année scolaire 2016-2017.Satisfaits, apprenants et enseignants ont manifesté leur bonheur quant à l'initiative. Interrogés, les élèves qui n'ont pas été primés ont promis donner plus d'efforts l'année scolaire prochaine. Le Président de l'Association et ses membres s'en félicitent d'ailleurs. Ce qui pour eux, est une source de motivation et d'inspiration pour les apprenants.

Selon Elie Bertrand BABALABATOU, sept (7) établissements sur neuf ont été visité .Au total, 175 élèves sur 205 ont été récompensés.272 manuels sur 332 ont été distribués. Les Lycées Catholique de Bamboro et Public Jean Arsène Bounguendza, seront les dernières étapes de cette campagne des prix d'excellence, qui célèbrent les meilleurs ! « L'effort doit être souvent couronné par des encouragements. Cela permet de donner le meilleur de soi et permet d'inspirer plusieurs autour de nous, conclut le président de l'Association des anciens élèves du Lycée Jean Arsène Bounguendza de Lozo.