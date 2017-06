Cameroun: Pertes liees aux APE - Un manque à gagner de 650 millions dans les finances publiques

« L'APE du Cameroun pourrait constituer un facteur de risque majeur sur le processus d'intégration régionale dans la mesure où elle ferait coexister deux tarifs extérieurs communs (droits de douane à l'importation) au sein de l'Union Douanière », affirme Isaac Tamba. Selon une étude réalisée par le cabinet ITAQA en 2014, l'APE entrainera une baisse du PIB au prix de marché de 0,8% à la fin du démantèlement tarifaire et induira à la fin une croissance plus importante des importations (35%) de l'UE que des exportations camerounaises vers l'UE (1,9%).

On s'y attendait. Les effets néfastes de la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat économique (APE) bilatéral Cameroun-Union européenne (UE) commencent à peser sur les finances publiques. En 10 mois de démantèlement, le manque à gagner est d'environ 650 millions de FCFA, a révélé Isaac Tamba, Vice-président du Comité chargé du suivi de la mise en oeuvre de l'APE. C'était lors d'un exposé à la session spéciale du forum douanes/entreprises sur le thème : «Défis, contraintes et perspectives du partenariat douanes/entreprises à l'ère de la mise en oeuvre de l'APE bilatéral Cameroun/Union européenne ».

