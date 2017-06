Cameroun: Réunion conjointe de coordination administrative et du maintien de l'ordre de la Région de l'Ouest - Le pari de l'organisation gagné.

Les 20 et 21 juin 2017, Awa Fonka Augustine, Gouverneur de la Région de l'Ouest, a séjourné dans le Département du Ndé. C'était dans le cadre de la réunion conjointe CCA et CCO pour le compte du premier semestre de l'année en cours.

Les locaux des centres de culture Jean Louis Dumas, institution de la Fondation Jean Félicien Gacha a servi de cadre. Par-dessus tout, c'est le groupement Bangoulap qui s'est dit honoré. « Pour des dispositions nécessaires et des efforts consentis pour le bon déroulement des assises », Oumarou Haman Wabi, préfet du Ndé, était ainsi officiellement félicité et encouragé par sa hiérarchie, aussi bien devant ses pairs, que devant des sectoriels de l’État à différents ordres et prérogatives, des chefs traditionnels du Ndé, des populations et des professionnels des médias tout-ou-partie mobilisés. Etait-il de la flagornerie ou de la langue de bois à l'endroit du guide administratif du Ndé? Le moins que l'on puisse dire, c'est que des petits plats ont été rangés dans des grands.

A scruter le satisfécit du Gouverneur au terme des travaux et de son séjour, l'on peut déduire sans ambages que tout s'est passé avec finesse et professionnalisme : de l'accueil administratif au casting des structures et des personnalités devant à leurs tours accueillir le No1 de la Région.

Cette synergie d'action a fait l'unanimité et a donné tout le sens de la Noblesse, de la Dignité, et de l’Élégance dont les fils du département des trois lettres font montre. Une fois de plus, Oumarou Haman Wabi a démontré qu'il a de la maitrise sur les ressources humaines dont il est le principal dépositaire. Malgré que certaines lenteurs constituent on ne peut plus, quelques goulots d'étranglement. Là, le Gouverneur en a également pris bonne note.

Des leçons à tirer

Dans son discours de circonstance qui a mis presqu'une heure d'horloge, Awa Fonka Augustine a passé au crible, tous les aspects de la vie de la Région dont il a la manette. De la gestion administrative, au plan socioculturel en passant par des notes de l'économie, du sport, de la religion, le Gouverneur n'a rien oublié. Au contraire, tout a été passé au peigne fin.

Le Gouverneur a évoqué et ce pour le déplorer, « des absences irrégulières et des abandons des postes de travail ». Y faisant suite, le Conseil Régional de Discipline de la Fonction Publique institué, attend d'éventuels cas d'indiscipline pour sévir. La bonne note étant la parfaite organisation de la 45e édition de la fête de l'unité nationale, de l'hommage de l'Ouest rendu le 25 février 2017 à Mme Rosette Mboutchouang, « génitrice de la première Dame Chantal Biya ».

Dans la même veine, il a tenu à féliciter des organisateurs des festivals patrimoniaux qui se sont déroulés dans la région depuis le début de l'année 2017. Non sans mentionner avec beaucoup d'attention, les opérations d'inscriptions sur les listes électorales en cours. En l'état, le gouverneur a fait la déclaration de 24 581 nouveaux inscrits, pourtant « l'objectif est de 70 000 nouveaux électeurs au soir du 30 aout 2017 ».

Pour clore ce tableau, Awa Fonka a remercié quelques personnalités, dignes fils de la région, au rangs desquelles, Niat Njifenji Marcel, Jean Nkuete, Nganou Njoumessi, de tous les membres su Gouvernement et assimilés, originaires de la Région de l'Ouest et surtout de Jean Claude Mbwentchou, qui « malgré le fait qu'il soit dans son cabinet très loin à Yaoundé, était au courant minute by minute de tout ce qui s'est passe à Bangoulap et a pris toutes les dispositions pour la réussite des assises », dixit Awa Fonka.

Des lendemains radieux

Parlant de l'économie, l'heure est à la relance des activités agricoles. Là, plusieurs projets structurants sont lancés dans la région. L'exécution du budget d'investissement public l'a au même titre préoccupé. Il a été recommandé aux acteurs impliqués, de faire preuve de loyauté, d'un sens poussé de la citoyenneté, puisqu'il s'agit d'augmenter en qualité et en quantité, le patrimoine de l'Etat. Tout en espérant que cela n'est allé dans les oreilles de sourds.

Un jour plein a été consacré au cours de ces travaux uniquement pour parler sécurité. Tenu à huis-clos, il n'a pas été question de dévoiler les secrets du gouverneur et de ses collaborateurs sur des questions sécuritaires. Toute chose étant à la discrétion du chef de l'unité administrative dont il incarne. Toutefois, il s'agirait d'intensifier la lutte contre les hors la loi. Certains de ses collaborateurs du maintien de l'ordre, ont bénéficié des grâces du gouverneur, pour leurs prouesses qui ont déjà permis de mettre hors d'état de nuire, des malfrats qui avaient pris la région en otage. Il a également prescrit de continuer de traquer les trafiquants de drogue, notamment du cannabis qui pousse très bien dans certaines exploitations.

Avant le happy-end qui a été dignement célébré par toutes les parties et le rendez-vous pris pour le même exercice en fin du deuxième semestre administratif, d'une manière générale, les assises de Bangoulap étaient l'occasion de jauger l'efficacité de l'action gouvernementale, et établir s'il en était encore besoin, des recommandations, des contributions au seul but des résultats qui satisferont tous et chacun dans cette partie du Cameroun.