Sénégal: Gestion des déchets chimiques - Une experte propose un cadre réglementaire harmonisé

Selon l'experte, cet atelier est également une occasion de former une expertise régionale appelée à organiser des séances de formation et de sensibilisation au profit des acteurs concernés, en vue de contribuer à réduire les risques chimiques et biologiques.

"En général, ce sont des catégories de personnes qui sont confrontées aux risques et menaces liés mais qui ne sont pas capacités, ni sensibilisés pour pouvoir faire face à de tels risques alors que cela peut entraîner de conséquences très graves sur la santé et l'environnement", a souligné Mme Diop.

"Après ce processus, ces déchets ne seront plus infectieux et seront ainsi mis en décharge. Ce sont de bonnes pratiques pour minimiser l'exposition aux risques qui seront démultipliés au niveau de nos pays respectifs, pour une bonne gestion de ces substances", a-t-elle dit

