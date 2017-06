Burkina Faso: Assemblée nationale française - Huguette Tiegna, une Samo au Palais Bourbon

Cher Wambi,

Avec 113,5 mm d'eau enregistrés cette semaine, Gaoua est la localité la plus arrosée du pays contre 8,8 mm pour Bobo-Dioulasso, la moins visitée par les nuages pluvieux. C'est ce qui ressort du bulletin météo de la période du jeudi 15 au mercredi 21 juin 2017 dont voici les relevés par station : Dori : 17,5 mm ; Ouahigouya : 65,3 mm ; Ouagadougou-Aéro : 37,5 mm ; Dédougou : 50,5 mm ; Fada N'Gourma : 47,7 mm ; Bobo-Dioulasso : 8,8 mm ; Boromo : 30,4 mm ; Pô : 45,7 mm ; Gaoua : 113,5 mm et Bogandé : 42,2 mm.

Cher Wambi, la nouvelle est tombée, le lundi 19 juin 2017 dans la matinée, au tribunal militaire de Ouagadougou : la contre-expertise pour la recherche d'ADN de Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune n'a rien donné. En clair, aucun profil génétique n'a pu être révélé par le laboratoire de Santiago en Espagne qui avait la charge de faire la contre-expertise sur les restes des victimes du 15 octobre 1987. Je dois te rappeler, cher cousin, que lors d'une première expertise, le laboratoire de la police de Marseille, en France, était également parvenu à la même conclusion.

D'un point de vue scientifique, les pistes sont brouillées, car il est impossible de prouver que les corps qui ont été enterrés, à la sauvette, au cimetière de Dag-Noën étaient bien ceux du père de la Révolution d'août et des douze personnes tombées avec lui au Conseil de l'entente il y a exactement 30 ans.

Les conclusions des expertises mettent tout le monde dans l'embarras, pour ne pas dire dans le désarroi. Et ce n'est pas Me Bénéwendé Sankara, l'avocat de la famille Sankara, qui dira le contraire, lui qui n'a pu cacher son «amertume» et sa «tristesse» face à cette fâcheuse situation.

La justice non plus n'est pas en reste, elle qui sera bien obligée de changer son fusil d'épaule pour pouvoir continuer à instruire cette affaire. L'accusation d'assassinat pourrait ici tomber à l'eau puisque les inculpés pourraient faire valoir l'argument qu'on les accuse d'un crime impossible à partir du moment où on n'arrive pas à leur montrer les corps des personnes supposées assassinées.

C'est pour cela d'ailleurs que Me Sankara a rappelé la plainte pour séquestration que les avocats des victimes avaient formulée devant la justice. L'hypothèse ici étant que, tant que le corps de Sankara restera introuvable, il se pourrait que le président du Faso ait été arrêté et séquestré dans un endroit toujours tenu secret par les rectificateurs depuis 1987.

Du coup, dans la cité, il y en a qui se demandent aujourd'hui si Mba Michel avait été bien inspiré d'autoriser, par le fait du Prince, l'exhumation des restes des suppliciés du 15-Octobre, parce que avant, tout le monde se contentait des épitaphes placées sur les tombes de la nécropole de Dag-Noën. Mais aujourd'hui, la certitude d'hier laisse place au doute. Et quand Me Bénéwendé Sankara parle du «problème de pouvoir inhumer à nouveau les restes», il n'a pas tort en ce sens que n'étant plus sûr de rien, qui est-ce qu'on enterrerait alors ? Dans la situation actuelle, avec le doute né, faudrait-il rendre les tombes anonymes, comme celle du soldat inconnu ? Voilà, cher Wambi, autant de questions légitimes qui se posent à la justice et aux familles des victimes aujourd'hui.

Cher cousin, s'il y a quelqu'un dont l'engagement aux côtés des croisés pour la justice pour Thomas Sankara me fait sourire, c'est bien celui de Jerry John Rawlings, ancien président du Ghana et grand ami du président du CNR. Car il ne faut pas perdre de vue que lui non plus n'est pas blanc comme métis en matière de crime politique. Aussi célébré comme celui qui a nettoyé les écuries de ses prédécesseurs et remis le pays sur la voie de la bonne gouvernance, le flight captain n'en demeure pas moins hanté par les fantômes de nombreux compatriotes passés aux armes comme ceux de ses devanciers sommairement exécutés sous son régime.

Cher Wambi, lors de sa conférence de presse du 19 juin dernier, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, répondant à une question des journalistes, a affirmé que toutes les factures impayées de la presse avaient été réglées, sauf les créances non documentées.

Sans doute le chef du gouvernement a-t-il fait foi aux avis de ses collaborateurs, au risque d'être facilement confondu par les médias victimes du non-paiement de leurs factures (mêmes documentées), en dépit de l'engagement pris solennellement pour honorer la dette de l'Etat en 15 jours.

Des instructions ont été données aux ministères, les procédures ont été respectées par les médias qui se sont pliés aux injonctions et directives des ministères et de leurs démembrements. Mais jusque-là, rien n'est venu soulager ce qu'on peut appeler aujourd'hui les oubliés de l'apurement de la dette de l'Etat, car à ce jour, l'engagement n'a pas connu de suite heureuse pour eux.

En tout cas, cher cousin, en ce qui concerne un journal comme celui de ton oncle Nakibeuogo, sur 180 factures impayées à la date du 30 novembre 2016 transmises et retransmises aux ministères, documentées, accompagnées des justificatifs de parution, aucun kopeck n'a été encaissé.

Mais le canard garde l'espoir tout de même. Pourquoi ?

Primo, l'Etat ne peut pas en principe être insolvable.

Deuzio, il (l'Etat) continue de recourir aux services des médias privés.

Tertio, les médias remplissent une mission de service public, primordiale pour le développement de la démocratie.

Enfin, il ne nous vient pas à l'idée que le Premier ministre manque à sa parole, que les ministères foulent aux pieds ses instructions et que, de surcroît, il soit induit en erreur par ses conseillers.

Cher Wambi, sous la colonisation, nombreux étaient les Voltaïques qui avaient été élus députés à l'Assemblée nationale française au titre de leur colonie d'origine. Furent de ceux-là des personnalités comme Philippe Zinda Kaboré, Nazi Boni, Mamadou Ouédraogo, Henri Guissou, Gérard Kango Ouédraogo, Joseph Conombo, pour ne citer que ceux-là. Mais sous les temps modernes si je puis le dire, notre pays ayant accédé à l'indépendance en 1960, les portes du Parlement se sont naturellement fermées à nos ressortissants, sauf, bien sûr, à avoir la double nationalité. C'est justement le cas, cher cousin, d'une de tes esclaves, qui a réussi, par je ne sais quel tour de passe-passe, à se faire élire aux récentes élections législatives françaises sous la bannière de la République en Marche, le parti créé par le nouveau président Emmanuel Macron qui vient d'obtenir la majorité absolue. Le nom de cette petite samo de 39 ans à qui je souhaite au passage un bon mandat ? Huguette Tiégna. Si tu veux la connaître davantage, voici quelques éléments biographiques de cette « femme intègre » qui vient de débarquer au Palais Bourbon.

- Huguette Tiégna, née en 1978 à Bangassogo (province du Sourou) ;

- école primaire à Bangassogo ;

- école secondaire à Ouagadougou où elle obtient le baccalauréat au lycée Bambata ;

- études supérieures à l'Institut universitaire de technologie (UIT) de l'université polytechnique de Bobo (licence électronique en 2007), puis au Niger où elle décroche le diplôme d'ingénieur en 2009 ;

- doctorat en génie électrique en 2013 à l'université du Havre (la ville dont le Premier ministre Edouard Philipe était maire) avec une thèse intitulée : «Contribution à la modélisation analytique des machines synchrones à aimants permanents, à flux axial, à entraînement direct en vue de leur dimensionnement : application aux éoliennes» ;

- profession : Ingénieur recherche et développement chez Whylot, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de moteurs électriques pour les énergies renouvelables.

Parcours politiques (récent) : coordinatrice de la Grande Marche dans le Lot, animatrice du comité de Figeac (sous-préfecture du département où elle travaille depuis 3 ans) puis responsable de la formation et de la mobilisation des comités du Lot, participation active à l'élection d'Emmanuel Macron.

Elue députée au second tour à l'Assemblée nationale sous la bannière de la République en Marche pour le compte de la société civile.

Cher Wambi, dans ma lettre du vendredi 9 juin, je te parlais de la réouverture officielle du Cappuccino. L'évènement a effectivement eu lieu le lendemain en présence d'une forte délégation gouvernementale. Mais le restaurant n'a effectivement ouvert ses portes au public que le jeudi 15 juin.

Inutile de te dire que de nombreux clients, venus parfois de l'intérieur du pays, dans un acte militant, ont tenu à être là pour témoigner une fois de plus leur compassion et surtout exprimer leurs félicitations au promoteur, Gaëtan Santomenna.

Cher cousin, c'est la renaissance de ce que je pourrais appeler «Cappuccino Paalga ». En effet, si le célèbre café a repris vie sur le même site, le cadre est, lui, différent. Le restaurant est plus moderne et dispose de nouvelles commodités, sans compter, bien sûr, la sécurité qui y est ultra-renforcée.

Nombreux sont ceux qui étaient encore béats d'admiration devant le courage et le mental de fer de l'Italien d'origine, naturalisé Burkinabè. Car il faut vraiment être fort pour pouvoir continuer à se battre avec ce qu'il a perdu. Le fils de 9 ans de Gaëtan Santomenna, sa femme, sa belle-sœur et sa belle-mère ont été fauchés par les balles assassines des terroristes le 15 janvier 2016. C'est te dire que c'est une victoire de la vie sur la mort et que les terroristes n'auront jamais, au grand jamais, le dernier mot.

Bon vent donc au « Cappuccino Paalga » dont le goût ne peut forcément être que meilleur.

Cher Wambi, je t'invite à présent à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante.

-Le 09 juin 2017, le Conseil constitutionnel a rendu un ensemble de décisions portant sur le contrôle de la constitutionnalité de plusieurs dispositions légales dans le cadre du procès, devant la Haute Cour de justice, des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. On le sait déjà, les grands juges ont déclaré les articles 21 et 33 de la loi sur la Haute Cour de justice «contraires à la Constitution» à cause de l'impossibilité de faire appel des décisions de la Commission d'instruction et des verdicts rendus par la Cour.

Le 15 juin, les membres de la Haute Cour se sont réunis d'urgence pour prendre deux décisions majeures. La première, c'est la suspension sine die du procès et la seconde, c'est la requête faite au gouvernement d'adopter rapidement un projet de loi modificative des textes de la Haute Cour de justice pour les conformer à la Constitution.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appel a été entendu par le gouvernement puisque le fameux projet de loi sera bel et bien au menu de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a débuté le 20 juin. Les nouveaux textes de la Haute Cour seront examinés et sans doute adoptés par les députés le 4 juillet prochain, dernier jour de leur session extraordinaire.

Contrairement à ce que certains pensaient, l'adoption de cette loi se fait à la majorité absolue des voix des députés comme cela se fait pour toute loi organique et non à la majorité qualifiée. Autant dire qu'elle devrait passer comme une lettre à la poste vu que le MPP et ses alliés ont la majorité requise pour valider la loi.

- « En attendant, la situation qui nous interpelle tous est si préoccupante que, m'apprend-on, un « conseil de guerre » devrait se tenir d'ici là chez le Mogho Naaba où devraient converger les grands chefs coutumiers que compte le Faso, question de voir certainement l'apport qui peut être le leur dans cette "guerre populaire généralisée" contre le terrorisme, pour emprunter cette expression de l'agit-prop révolutionnaire ».

C'est la révélation faite par l'Obs. dans sa lettre du vendredi 10 mars 2017.

Quelques trois mois après, ce que d'aucuns auraient pu qualifier d'imagination sortie de la Rédaction du journal s'est réalisé. A cette petite différence près qu'au lieu du palais du Moro, c'est officiellement au palais de Kosyam que les plus illustres «bonnets rouges» se sont rendus mardi dernier. Sans ordre de préséance, ont été reçus ce jour-là en audience par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le Koupiendeli, roi du Gulmu, le naaba Djiguempolé de Tenkodogo, le Mogho naaba Baongo, Naaba Kiiba, roi du Yatenga, et le Dima de Boussoma.

Les dépositaires du pouvoir traditionnel, selon leur porte-parole, le Koupiendeli, sont venus s'entretenir avec le chef de l'Etat sur des questions liées aussi bien à « la vie locale que nationale ».

Avant le rendez-vous de Kosyam, les cinq grands chefs, à l'exception du Moro, étaient en conclave à Ouahigouya pour les mêmes questions d'intérêt national.

-Depuis quelque temps, c'est le printemps des sociétés immobilières à Ouagadougou, dont l'hirondelle, Alizèta Ouédraogo, dite « Alizet Gando », a été contrainte à la migration forcée par les insurgés d'octobre 2014. La pionnière, exilée sous la clameur publique, a laissé le terrain à une génération spontanée d'émules qui, à coup de milliards de francs CFA, se taillent des domaines aux dimensions exorbitantes. La nature a horreur du vide, dit-on.

Mais cette course effrénée vers le nouvel Eldorado que représente aujourd'hui le foncier n'est pas du goût de certaines populations, qui crient à l'accaparement des terres avec la complicité des propriétaires terriens et quelquefois des conseils municipaux.

Cette situation a contraint le maire de Saaba, Joseph Dipama, à s'expliquer jeudi dernier.

En effet, dans cette commune, pas moins de cinq sociétés immobilières se sont taillé et continuent de se tailler des centaines d'hectares, parfois au mépris des textes qui réglementent pareilles transactions foncières, comme l'a déploré l'édile de Saaba.

Certes, dans la politique de promotion de logements sociaux, comme on les appelle, l'Etat ne peut pas seul satisfaire la demande, d'où la nécessité de faire appel aux promoteurs privés. Mais faut-il pour autant laisser libre cours à ces rachats massifs et parfois incontrôlés des terres au risque de créer une bombe sociale qui pourrait exploser à tout moment ?

-Les périodes de proclamation des résultats des examens scolaires sont marquées par des rires et des pleurs des candidats. Comme nous enseigne un proverbe : "chacun récolte ce qu'il a semé". Malheureusement au sujet des examens scolaires, certains candidats non admis ne se remettent pas en cause. Ils tentent par tous les moyens de trouver un ou des coupables à leur échec. C'est ainsi que dans un village de la commune rurale de Boussouma (province du Sanmatenga), un petit enfant a perdu la vie par suite de noyade la semaine écoulée en raison de l'échec de sa génitrice après le second tour du BEPC. Selon les informations, la candidate malheureuse serait entrée en brousse en larmes après la proclamation des résultats avec son enfant âgé d'environ deux ans. A en croire des indiscrétions, l'enfant se serait noyé dans une retenue d'eau après avoir été abandonné par sa mère qui ruminait sa déception à l'ombre d'un arbre.

-Attention, danger à l'aval d'une retenue d'eau vieille d'une cinquantaine d'années, dans le village de Zagtouli, à l'ouest de la capitale. En cause, la station d'épuration de l'ONEA située dans la zone de la SONABEL dont les rejets refluent vers le plan d'eau sous l'effet du ruissellement des eaux de pluie. Le niveau de pollution est tel qu'aujourd'hui, les animaux ne se risquent pas à brouter l'herbe qui s'y trouve dans les environs. De toute façon, le journal a entrepris un reportage sur la situation de même que sur celle qui prévaut à l'orée du parc Bangr-weogo.

Restons à Zagtouli pour une nouvelle plus réjouissante. Elle concerne les sœurs Ursulines de Marie l'Immaculée, implantées dans cette zone depuis une décennie. Elles fêtent le 10e anniversaire de leur établissement scolaire ces jours-ci avec au programme : l'inauguration du nouveau site et la clôture de l'année scolaire 2016-2017. Les festivités ont commencé hier par une messe présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo et se poursuivront demain samedi à partir de 8h00. La cérémonie est placée sous le haut patronage du ministre de l'Education nationale et sous le parrainage du maire de Ouagadougou.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin