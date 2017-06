Cameroun: Forum de la Diaspora - Le pays invite tous ses fils de l'étranger à venir contribuer au développement du pays

C'est l'objet du point de presse qu'a donné le ministre des Relations extérieures (Minrex), hier jeudi à Yaoundé, en prélude à la 1ère édition du Forum de la diaspora (Fodias) qui se tient du 28 au juin 2017 dans la capitale.

Monsieur le Ministre de la Communication, cher collègue ; Mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités ; Mesdames et messieurs des médias ;

Je suis particulièrement ému que vous ayez, en dépit de vos multiples occupations, honoré à mon invitation afin que je puisse vous présenter l'état d'avancement de cet évènement d'importance, si cher au Chef de l'Etat, qu'est le tout premier forum dédié à notre diaspora (Fodias 2017) qui se tiendra du 28 au 30 juin 2017.

A titre de rappel, une importante partie de nos compatriotes, soit un peu plus de 5 millions, se retrouve, pour une raison ou pour une autre, établie à l'étranger. La prise en compte de ces derniers, de leurs difficultés, de leurs besoins, constitue une préoccupation constante, au plus haut niveau de l'Etat. En effet, la considération que le Chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya, accorde à notre diaspora, est certaine, autant que la volonté de voir celle-ci s'impliquer de manière active et constante dans le développement de notre pays.

Comme vous le savez sans doute, le 24 juillet 2009 au cours de sa visite officielle en France, le Chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya, s'est adressé à notre diaspora et a exprimé le souhait de voir celle-ci mettre son savoir-être et son savoir faire au profit du développement du Cameroun, afin que l'émergence de notre pays fixée à l'horizon 2035 soit une volonté partagée par l'ensemble des Camerounais d'ici et d'ailleurs. Il a dans la même perspective également affirmé avoir pris note des doléances de la diaspora, principalement axées sur les préoccupations existentielles et les difficultés qui se posent à elle dans son processus d'intégration en lien avec la préservation de la citoyenneté camerounaise. La volonté du Chef de l'Etat transparait aussi dans les mutations réglementaires et institutionnelles au ministère des Relations extérieures.

Ainsi, entre 1999 et 2013, le statut de l'organe institutionnel en charge de l'encadrement des Camerounais à l'étranger est passé de Bureau à Direction. Aucune autre structure n'a connu pareille transformation, ce qui justifie à suffisance tout l'intérêt que le président de la République porte à notre diaspora. A titre d'illustration, le Chef de l'Etat a bien voulu créer au sein du ministère des Relations extérieures, la Division des Camerounais à l'étranger (Dce) par le décret N° 2005/286 du 30 juillet 2005 portant organisation du ministère des Relations extérieures.

Cette structure opérationnelle a vu ses attributions s'élargir avec le décret N° 2013/112 du 22 avril 2013 relatif à l'organisation du ministère des Relations extérieures, qui érige en Direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des questions migratoires en général et ; « du suivi et de l'élaboration des politiques et stratégies en vue de la participation des Camerounais de l'étranger au développement politique, économique et social du pays, en collaboration avec les autres administrations concernées » (article

120) ; ainsi que de l'accompagnement institutionnel des projets portés par notre diaspora. Notre pays, toujours dans cet esprit d'ouverture et de participation inclusive à la vie de la nation, ira plus loin en adoptant la loi N° 2011/013 du 13 juillet 2011 qui confère aux Camerounais établis à l'étranger, le droit de vote à l'élection présidentielle.

Toujours dans cette volonté participative, le Premier ministre, Chef du gouvernement, par correspondance N° A218/a/SG/PM du 24 novembre 2014, a instruit le ministère dont j'ai la charge aujourd'hui, d'entreprendre des actions appropriées pour la matérialisation d'une plateforme permanente, dédiée à la promotion et à la valorisation de la diaspora camerounaise. Ce qui nous conduit, après près de trois ans de maturation, au Forum de la diaspora (Fodias) qui s'inscrit résolument dans le prolongement de nombreuses initiatives et programmes consacrés à nos compatriotes résidents à l'étranger.

En effet, s'il est louable et opportun de réfléchir sur les questions d'intérêt commun qui appellent à la participation de notre diaspora, il est sans doute préférable que ces réflexions s'accompagnent d'actions concrètes pour donner corps auxdites idées, afin de faire du Fodias, non un autre forum de trop, mais une véritable plateforme d'échanges pratiques axée sur la concrétisation au Cameroun, des projets dont les membres de notre diaspora sont des promoteurs.

Dans ce sens et conscient du risque de dispersion des énergies relatif à tout forum de cette envergure, il a été jugé nécessaire de circonscrire les projets collectés, par le biais de notre réseau diplomatique, dans certains secteurs prioritaires pour notre pays. D'où le choix effectué sur les secteurs : santé ; éducation et formation ; foncier, économie et fiances ; Tic et économie verte, sécurité sociale ; arts, culture et tourisme ; communication et relations publiques ; sports.

Pour cette première édition du Fodias, le thème général, qui s'inscrit dans la vision républicaine du Chef de l'Etat qui a bien voulu en assurer le Très Haut Patronage est « Le Cameroun et sa diaspora : agir ensemble pour le développement de la Nation ».

La mission globale du Forum de la Diaspora 2017 est de présenter les initiatives du gouvernement en faveur de sa diaspora, de mieux faire connaitre cette dernière et d'assurer la visibilité de ses actions en faveur du développement de notre pays, ainsi que de mettre sur pied une plateforme permanente de communication et d'échanges, afin d'améliorer les conditions d'un dialogue inclusif qui permettrait de mieux capitaliser les atouts de cette composante spécifique de notre jeune et riche Nation, en vue du développement harmonieux de notre triangle national.

Le Forum de la diaspora 2017 devrait ainsi contribuer à : Créer une plateforme permanente de dialogue et de facilitation ; assurer la diffusion et la compréhension des politiques publiques en faveur de notre diaspora ; faire connaitre les actions de notre Diaspora relatives au développement de notre pays ; réaffirmer la place de notre diaspora comme composante essentielle de la Nation camerounaise ; faciliter l'exécution et le suivi des projets pertinents initiés ou portés par notre diaspora ; encourager les investissements multiformes de notre diaspora en direction de notre pays.

Au terme du Forum de la Diaspora 2017, les résultats attendus sont entre autres : la création d'un Comité conjoint de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des projets collectés ; la mise en œuvre d'un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et sa diaspora (la Division des Camerounais à l'Etranger serait chargée de poursuivre l'impulsion de cette initiative) ; une plus grande implication de notre diaspora au développement local ; et la

constitution d'un fichier de toutes les compétences, dans tous les domaines possibles des Camerounais résidant à l'étranger.

La stratégie choisie, dans le cadre de la préparation du Fodias, a d'abord consisté à bâtir un lien de confiance pendant plus d'un an avec nos compatriotes vivant à l'étranger ; ensuite à s'engager dans les actions à venir. Pour créer la confiance, il a été convenu d'associer toutes les parties prenantes aux discussions préliminaires.

Il a aussi été question d'ouvrir la participation de notre diaspora à plusieurs composantes sans discrimination particulière, afin d'accueillir l'expertise de toutes les bonnes volontés. Par conséquent, le Fodias se veut aussi bien ouvert aux personnalités de renom qu'à tout citoyen camerounais de la diaspora désireux de contribuer au succès de cet événement. Pour des besoins d'efficacité, les réseaux diplomatiques et associatifs camerounais ont été mis à contribution. Une approche graduelle est par ailleurs privilégiée dans la collecte et la sélection des projets qui visent à promouvoir aussi bien ceux à court terme que ceux à moyen et long terme.

Il a en outre été envisagé de mettre à contribution quelques partenaires et organismes nationaux internationaux dans la mobilisation des expertises attendus. A cet égard, un Comité interministériel d'organisation dudit Forum, qui a déjà tenu quatre sessions, a été créé. Diverses commissions ont été mises en place, entre autres, secrétariat technique ; protocole et hébergement ; communication et relations publiques ; finances et logistique.

Dans le cadre de ce processus préparatoire, nous avons jugé utile et indispensable d'envisager un pré forum. Ce pré forum qui se tiendra à la veille du Fodias, précisément les 26 et 27 juin prochain, dont le format choisi consistera en une série d'ateliers en rapport avec les secteurs sus évoqués, permettra à chaque porteur de projets de

s'exprimer, de procéder à des rencontres « B to B » avec des institutions nationales compétentes dans la réalisation des projets retenus et de mieux présenter au public national et aux partenaires international et aux partenaires internationaux, le savoir-faire de notre diaspora.

Le forum quant à lui se tiendra du 28 au 30 juin 2017, consistera à exposer sur une série de problématiques qui permettront de trouver les mécanismes adéquats afin de mieux tirer avantages de notre diaspora, tout en réfléchissant sur des stratégies adaptées qui la permettra d'être mieux encadrée.

Le Comité de coordination et le sous Comité de communication sont à votre disposition afin de pouvoir apporter plus de précisions aux préoccupations qui seraient les vôtres.

Je voudrais à présent vous faire connaître les sites internet crées pour favoriser une meilleure information du public.

Je vous remercie pour votre aimable attention.