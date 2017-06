Sénégal: Centre Cuomo, Iressef, Centre des grands brules, fabrication de solutes... Le secteur de la santé en marche

Je me permets de tirer la couverture sur nous, et avec plaisir. Le chef de l'Etat a inauguré, cette semaine, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) dans la nouvelle ville de Diamniadio, en face de ce qui va devenir la Cité du savoir. Le secteur de la santé a donc terminé le premier projet dans ce site en développement. Il s'agit d'une des réalisations du Dakar medical city qui est la composante santé du Pse.

En réalité, nous avons un projet terminé, mais non encore inauguré par le chef de l'Etat, et qui est le Centre Cuomo pour les opérations cardiaques chez les enfants malades que nous n'évacuons plus à l'étranger depuis quelques mois. Retenons ce nom du Centre Cuomo de l'hôpital de Fann parce qu'il scelle désormais notre indépendance en chirurgie cardio-pédiatrique.

L'Iressef est un beau bâtiment bien visible de l'autoroute Ila Touba. Il offre quatre pôles d'activités (formation, recherche, diagnostic et surveillance des maladies) et constitue ainsi une plateforme d'excellence pour la recherche en santé en Afrique. La seule structure similaire se trouve en Afrique du Sud ; ce qui donne ainsi un binôme unique sur notre continent.

Les scientifiques définissent la recherche en santé comme l'ensemble des activités de recherche reliées à la santé et au bien-être de la population et à leurs déterminants qui visent la production, l'intégration, la diffusion et l'application de connaissances scientifiques, valides et pertinentes à l'exercice des fonctions de santé publique, autrement dit trouver les moyens de solutionner nos problèmes de santé de la manière la plus appropriée. Nous en avons beaucoup dans notre pays, et disposer d'un centre de recherche et développement devrait contribuer à nous faire avancer et même par bonds quelquefois. Les nations qui ont compris l'importance de la recherche en Santé sur le développement économique et social d'un pays sont, aujourd'hui, celles qui président aux destinées des populations de notre planète. L'exemple des dinosaures d'Asie fait foi.

Revenons à notre bijou. Le fait d'avoir terminé le projet ne visait pas à mettre de la pression sur ceux qui n'ont pas fini leur travail sur le site. Je crois plutôt que cela rassure sur la praticabilité du sol. L'équipe, entièrement sénégalaise, a opéré comme en chirurgie viscérale. Ils ont ouvert large le sol et enlevé toute la terre spongieuse susceptible d'avoir un impact négatif à type de craquement ou autre sur le futur bâtiment. Les ingénieurs et architectes ont ensuite mis du bon matériau protecteur pour commencer les fondations. Des images très illustratives sont prises régulièrement jusqu'à l'achèvement du sous-sol.

Et comme garantie de la qualité du travail fait, les ingénieurs et architectes ont autorisé à l'équipe du Pr Souleymane Mboup de prendre possession du sous-sol et d'y aménager. Puis, ils ont poursuivi leur travail. On avait donc une structure hybride avec du personnel de santé qui travaillait sur une partie d'un bâtiment alors que l'autre était en construction. Peut-être pour économiser sur une location de lieu de travail ailleurs ou carrément une bonne organisation et une confiance dans ce que l'on fait. Nous sommes allés souvent sur le chantier et nous avons vu que la vie continue et qu'on pousse pour atteindre les délais planifiés... En maintenant santé et sécurité au travail.

Les salles de laboratoires sont larges et bien équipées pour la microbiologie et autres départements. Je crois que les techniciens seront heureux de travailler dans un tel environnement. Il faudrait ajouter des besoins non encore satisfaits, même s'ils n'étaient pas dans le design initial. Il s'agit d'un volet/département anatomo-pathologie. Il n'est pas concevable que les ¾ de nos prélèvements et lames soient encore traités à l'extérieur du pays. Nous devons résolument régler ce problème. Les Sénégalais le savent bien. Ils attendent jusqu'à 2-3 mois avant de recevoir des résultats d'examen demandé, parce que c'est fait en France. Nous avons une occasion de remédier à cela. Nous contribuons ainsi à mieux articuler les différents aspects qui créent la capacité en santé publique.

En vérité, le volet santé dans le cadre du Pse, c'est aussi cela. Profiter de la croissance pour régler nos besoins et assurer à nos populations ce à quoi elles ont droit. Nous allons réaliser un centre anti cancer qui sera d'un niveau international. Le Centre Cuomo est là. Il est prévu de bâtir un Centre des grands brûlés dont une partie des financements est disponible. Sans compter l'industrie pharmaceutique avec la fabrication de solutés que nous n'importerons plus... Le secteur de la santé profite de cette opportunité des politiques dans un environnement sélectif des investissements pour ajouter les infrastructures souhaitées. C'est un ajout ; ce qui ne veut pas dire que l'ancien est délaissé ou que nous devons parfaire ce que nous avons déjà avant de songer à créer de nouvelles structures.

Bravo aux équipes qui ont travaillé à ce qu'est devenu l'Iressef. Des voix plus autorisées ont bien situé cette initiative dans son contexte et mis sur la rampe cette belle œuvre. C'est nous et toute l'Afrique qui allons en bénéficier.

* Le surtitre et le titre sont de la rédaction

Conseiller technique du ministre de la Santé et De L'action Sociale