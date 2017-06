Afrique: Aide aux démunis - L'ONU et ses partenaires ont besoin de 23,5 milliards de dollars

Un chiffre record de 141 millions de personnes dans 37 pays a besoin d'une aide humanitaire aujourd'hui, alors que les programmes d'intervention coordonnés par l'ONU ne sont financés qu'à hauteur de 25%, a déclaré mercredi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

En décembre 2016, l'ONU et ses partenaires ont lancé l'appel humanitaire pour 2017 et les bailleurs de fonds internationaux ont généreusement versé 6,2 milliards de dollars jusqu'à maintenant. Mais les besoins ont depuis grimpé à 23,5 milliards de dollars, soit 1,3 milliard de dollars de plus qu'initialement prévu, a précisé OCHA.

De nouvelles catastrophes et la détérioration de situations de crise prolongées ont fait augmenter les besoins.

L'escalade rapide de la violence dans la région des Kasaï en République démocratique du Congo a entraîné un appel de fonds d'urgence. Des appels de fonds éclairs ont également été lancés pour répondre à la sécheresse au Kenya, aux cyclones tropicaux à Madagascar et au Mozambique et aux inondations au Pérou.

« Avec un soutien généreux des bailleurs de fonds, les partenaires humanitaires ont rapidement augmenté leur niveau d'assistance dans des environnements difficiles et souvent dangereux», a déclaré Stephen O'Brien, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, au premier jour du segment annuel consacré aux affaires humanitaires du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) à Genève.

L'ONU et ses partenaires ont fourni une aide vitale à 5,8 millions de personnes au Yémen et à plus de 3 millions de personnes au Soudan du Sud. En outre, 2,7 millions de personnes en Somalie et 2,2 millions de personnes affectées par la crise en Syrie ont reçu une aide alimentaire. Dans le nord-est du Nigéria, plus de 2,3 millions de personnes ont reçu à la fois une aide alimentaire et un soutien aux moyens de subsistance.