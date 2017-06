Afrique de l'Ouest: Importations en provenance de l'UEMOA - La Côte-d'Ivoire principale fournisseur du Sénégal

Les outils numériques peuvent rendre de nombreux services, y compris là où on les attend le moins.… Plus »

Elles ont représenté 10,1% de la valeur totale des importations de biens au mois de mars 2017 contre 2,3% un mois auparavant. La Côte d'Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 94,6% en mars 2017 contre 70,6% le mois précédent, soit un gain de 24,0 points de pourcentage, souligne le point mensuel de conjoncture du mois de Avril de la Direction de la prévision et des études économiques. Les achats en provenance de ce pays ont principalement porté sur les « automobiles et cars » et les « autres voitures terrestres » qui en ont représenté respectivement 19,3%, et 18,0%.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.