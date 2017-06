Togo: Le FONDAVO au petit soin des veuves du pays

Le 23 Juin est décrété depuis 2010 par l'ONU comme Journée internationale de la veuve. Depuis lors, le FONDAVO a pris sur lui de marquer d'une empreinte particulière cette journée. Ainsi, fidèle à son agenda, cette ONG togolaise qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin a organisé diverses activités ce jour à Lomé en faveur de cette couche vulnérable.

Pour cette 7ème édition de la Journée dédiée à la veuve, le FONDAVO et son président fondateur, Dr Charles Birrégah, ont initié entre autres, une opération de bilan de santé en faveur de ces veuves, la présentation d'un exposé sur le thème "Quel régime alimentaire pour une meilleure santé" et une causerie-débat sur un autre thème à savoir, "La sensibilisation des veuves sur les droits juridiques". Autre activité encore plus émouvante pour certaines de ces veuves qui croient aux actions du FONDAVO et y adhèrent, c'est la distribution des vivres et de non-vivres, des micro crédits et de machine à coudre à certaines d'entre elles.

Par ce nouveau geste en faveur de la veuve, on comprend bien que la prise en charge de ces dernières sur "le plan financier, juridique, sanitaire et psychologique", est devenue un sacerdoce pour le fondateur du FONDAVO, Dr Charles Birrégah qui justifie de tout temps son accompagnement, par les multiples souffrances et complications auxquelles ces femmes font souvent face, une fois leur mari décédé.

"En effet, après le décès du mari, la veuve est souvent délaissée à son propre sort, sans soutien et croupis ainsi dans la misère. La situation des veuves est un problème sérieux qui est resté pourtant méconnu et ignoré. Les problèmes auxquels est confrontée une femme à la mort de son mari viennent du fait qu'elle ne bénéficie d'aucune aide dans une société qui confère au mari une place essentielle pour sa sécurité. Ces enfants sont vulnérables à toutes formes d'exploitation même par des membres de leur propre famille. Ces comportements cruels et ces préjugés sont nourris par des croyancesss religieuses et des pratiques sociales. Ces problèmes des femmes une fois le mari trépassé vont vont de celui de logement à celui de manque de moyens financiers en passant par le manque d'affection et le mépris à leur égard". Ce sont donc là autant de tristes constats qui ont amené Dr Charles Birrégah à regrouper ces veuves ainsi que leurs enfants au sein de ce Fonds qu'il a créé depuis 1995 et reconnu par l'Etat togolais comme oeuvrant dans la lutte contre les discriminations faites à l'endroit des veuves et orphelins, dans l'apport des soutiens financiers, des vivres et non vivres à travers diverses actions sociales ponctuelles.