Congo-Kinshasa: Conflits dans le Kasaï - Les déplacements de populations se poursuivent

Ocha a, par ailleurs, noté que 500 filles et garçons sont utilisés comme combattants ou boucliers humains par des milices dans cette région. Citant les résultats d'une mission d'évaluation du sous-cluster, Violences basées sur le genre, dans les provinces du Kasaï et Kasaï Oriental (du 26 mai au 2 juin), le bureau onusien a fait observer que 600 cas de VBG - principalement des viols - ont été rapportés depuis le début de la crise en août 2016. Alors que de janvier à mai 2017, l'Unicef et ses partenaires ont permis la libération de 474 enfants associés aux milices et détenus dans la prison de Kananga. « Les enfants sont parmi les principales victimes des violences, exposés à des risques de blessures ou de décès au combat.

