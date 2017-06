Congo-Brazzaville: Mall de Brazzaville - Un centre commercial ambitieux !

« Notre objectif est de promouvoir la culture congolaise dans l'espace du prochain Mall de Brazzaville », a confié Aurélia Liande. Et de préciser que « l'espace sera destiné à la fois à la restauration, au shopping et au loisir à travers des salles de cinéma, et offrira aux artistes une belle vitrine de leurs œuvres ».

Pour la PDG de VRD, et comme le rappelle le président Denis Sassou N'Guesso dans le préambule du livre de présentation du Mall de Brazzaville, « Brazzaville ne sera plus une simple juxtaposition d'arrondissements, mais une unité sociologique qui se meut dans le même espace vécu pour se donner l'identité d'une ville d'échanges à forte mobilité ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.