Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - V.Club domine Renaissance du Congo et rejoint Mazembe et DCMP en tête

La victoire de V.Club s'est dessinée très tard, à une minute de la fin du temps réglementaire, face à une équipe coriace du FC Renaissance du Congo qui a été d'ailleurs la première à ouvrir la marque. Taggy Etekiama, surnommé « Etuta ekota », a été le principal bourreau des Renais.

L'AS V.Club est venu à bout du FC Renaissance du Congo dans le cadre de la 12e journée du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football -Division 1-. Deux buts à un, c'était le score de cette partie très disputée et d'une forte intensité. Pour ce choc de la 12e journée, l'entraîneur ivoirien François Guei du FC Renaissance du Congo a placé Héritier Nke dans les perches. Inonga, Nzungu, Djuma Shabani, Christian Ngimbi, Okito Kazadi, Rashidi Asumani, le Brésilien Wanderley Silva, le Camerounais Ayuk, le Malien Lamine Diawara et Ange Kakubi ont été dans le champ. Pour sa part, le coach Florent Ibenge a titularisé le portier camerounais Nelson Lukong, et dans le champ, Glody Ngonda, Ruddy Makwekwe, l'Équato-Guinéen Francisco Ondo, Dido Bafola, Padou Bompunga, Yannick Bangala, le Malien Omar Sidibe, Mbemba, Muzungu et Taggy Etekiama.

Le club a rapidement ouvert la marque dès la deuxième minute par Lamine Diawara sur une contre-attaque savamment menée. Dès cet instant, les deux équipes ne pouvaient plus s'observer. V.Club a commencé à courir derrière le score, évoluant dans la moitié de terrain de Renaissance du Congo. Et sur une astucieuse balle arrêtée de Sidibe qui met la balle juste au-dessus du mur de Renaissance, Etekiama se retrouve seul devant le portier Héritier Nke pour égaliser tranquillement à la 14e minute de jeu. À la fin de la première période, les deux équipes qui ont joué la sécurité d'un côté comme de l'autre après les buts ont été à égalité d'un but partout.

Au retour des vestiaires, la bataille a été acharnée au milieu de terrain. Florent Ibenge a entre-temps monté Eddy Ngoy Emomo à la place de Mbemba avant l'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, François Guei a lui aussi fait un remplacement avec l'entrée sur l'aire de jeu de Jésus Muloko Ducapel.

Dans les dernières minutes de la partie, les Dauphins Noirs ont mis la pression sur leur adversaire du jour et de l'impact dans le jeu. À la 89e minute, Muzungu s'est retrouvé sur le flanc droit avant de déposer le cuir sur la tête d'Etekiama pour un doublé et son dix-septième but de la saison, rejoignant ainsi Ricky Tulengi du Daring Club Motema Pembe et Ben Malango du TP Mazembe. Au coup de sifflet final de l'arbitre Kapanga, V.Club l'a emporté par deux buts à un. Et les supporters du FC Renaissance du Congo n'ont visiblement pas digéré ce deuxième but victorieux ; ils ont commencé par balancé des projectiles sur l'aire de jeu, et d'autres ont carrément pris en poursuite le trio arbitral du match. Avec ce succès, V.Club totalise 24 points, à l'instar de Mazembe et du Daring Club Motema Pembe. Battus, Renaissance du Congo ne bouge pas de sa quatrième position avec 15 points, devant Sanga Balende qui compte 14 points. Don Bosco est à 11 points.

La Fécofa sévit...

Et la Ligue nationale de football (Linafoot) a jeté son dévolu sur l'arbitre Kapanga pour officier cette rencontre à forte tension entre V.Club et Renaissance du Congo. Et ce dernier s'en est bien sorti en se montrant le plus impartial possible, d'autant plus que la Fédération congolaise de football association vient, de manière intransigeante, sanctionné trois arbitres pour des fautes techniques intentionnelles graves d'arbitrage. Il s'agit de l'arbitre Justin Azanga Kalamba du match Sanga Balende contre Don Bosco (1-1) disputé le 21 juin au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi qui est radié à vie et interdit de toutes les activités liées au football. Il y a également l'arbitre Bremer Engbanguku du match V.Club contre Bukavu Dawa (3-0) et Claude Kamuleta qui a officié le match entre Daring Club Motema Pembe et Don Bosco (2-2).

Le troisième vice-président de la Linafoot, Delphin Kikuni et le secrétaire national José Konde de la Linafoot sont également suspendus par la Fécofa pour une durée de six mois. La légèreté dans le mode de désignation des officiels pour le match Sanga Balende contre Don Bosco est le grief retenu contre eux. Déjà le 19 juin au cours d'une réunion, la Fécofa adressait un sévère blâme à l'endroit du comité de gestion de la Linafoot au sujet de l'arbitrage pour le reste des rencontres du Play-Off de la Division 1.